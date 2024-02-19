لمدة عام واحد.. الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل العملية العسكرية في البحر الأحمر

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تفاصيل المهمة العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، وهي القوة البحرية التي تم تشكيلها من عدة دول أوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ضد الهجمات الحوثية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريحات صحفية، إن المهمة البحرية للاتحاد في البحر الأحمر تهدف لتنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي لتأمين الملاحة بالمنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوربي، أن المهمة التي أطلقت في البحر الأحمر وباب المندب والمحيط الهندي بهدف تأمين الملاحة ستسغرق عاما، لافتا إلى أن المهمة دفاعية بامتياز ولن تشمل تنفيذ أي غارات على اليمن أو مناطق أخرى.

وأوضح أن الاتحاد الأوربي لا يعتبر أنصار الله الحوثيين في اليمن حركة إرهابية ولا يوجد أي قرار أوربي في هذا الاتجاه.

وأكد المتحدث إلى أن الطريق الوحيدة لإنهاء الصراع في المنطقة والأزمة الفلسطينية الإسرائيلية هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو أمر ضروري، لافتا إلى أنه لن يتحقق أمن مستدام في المنطقة إلا بعد إقامة دولة فلسطينية من خلال حل الدولتين.

ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم "الاثنين"، على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، بهدف حماية حركة التجارة وحرية الملاحة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في بيان على منصة "إكس": "لقد وافقنا للتو في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي على إطلاق العملية البحرية العسكرية أسبيدس، والتي ستتولى إيطاليا قيادة قواتها".

وأكد تاجاني أن "إيطاليا في الصفوف الأولى لحماية مصالح السفن التجارية وحرية الملاحة في البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن هذه العملية تعد "خطوة مهمة نحو الدفاع الأوروبي المشترك".