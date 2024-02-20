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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يناقش تقرير نتائج ورشة عمل "ممارسات المشاركة المجتمعية"

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تعظيم الاستفادة من البرامج والمبادرات التي تنظمها الدولة لدمج المواطنين من خلال المشاركات المجتمعية الفعالة في التخطيط والمتابعة للمشروعات والتقييم وقياس الأثر للأداء، حيث أن الهدف والغاية من تلك الجهود هو تحقيق رضا المواطنين، وتعزيز المشاركة والتعاون القائم بين كافة مؤسسات الدولة بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى والمناطق الريفية. 


جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي أعده الدكتور علاء سعيد - مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة بشأن نتائج المشاركة في عقد ورشة عمل حول "ممارسات المشاركة المجتمعية، التي نفذها برنامج تنمية الصعيد بوزارة التنمية المحلية يومي 14 و 15 فبراير الجاري بمدينة الأقصر، في ضوء التعاون القائم بين وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واتحاد البلديات الهولندية.

 

 

حيث استهدفت ورشة العمل  تدريب مسؤولى المشاركة المجتمعية  بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على الأدوات والآليات وأفضل الممارسات في مجال المشاركة المجتمعية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقرر إعداده وإصداره كجزء من حزمة أدوات التوعية التي تعمل عليه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف رفع مستوى الاستدامة في خدمات المياه والصرف الصحي بصعيد مصر، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لرفع جودة البنية التحتية بالمحافظات المصرية من خلال عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

كما تضمنت ورشة العمل عرض ومناقشة لأفضل تجارب المشاركة المجتمعية التي تم تبنيها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وعدد من التوصيات التي تحدد الخطوط العامة ومجموعة من الأدوات والإجراءات والإرشادات الموحدة تتعاون في تنفيذها مختلف الجهات المعنية في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

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