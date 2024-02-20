عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب إعلام بني سويف يحصدون المركز الثاني في مهرجان الشروق الدولي

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام بالمركز الثاني في جائزة مشروعات التخرج الورقية في مهرجان الشروق الدولي لإبداع طلاب الإعلام في دورته الثامنة لعام ٢٠٢٤ بدار الأوبرا المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام، و الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة فاطمة فايز رئيس قسم الصحافة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عطيه المدرس بقسم الصحافة، والدكتورة يسرا عكوش المدرس المساعد بقسم الصحافة، والأستاذة فاطمه فتحي المعيد بقسم الصحافة.

رئيس جامعة بني سويف يستقبل الحاصل على ذهبية "العدو السريع" بالإمارات

محافظ بني سويف يناقش تقرير نتائج ورشة عمل "ممارسات المشاركة المجتمعية"

وأكد رئيس الجامعة، أن الفوز الذي حققه طلاب قسم الصحافة في المسابقة بمشروع مجلة أكسجين، والتي حازت على إعجاب لجنة التحكيم يأتي استكمالًا لسلسلة الإنجازات التي يحققها الطلاب في الكثير من المسابقات الطلابية على مستوى الجامعات المصرية والعربية، لافتاً إلى أن المهرجان هذا العام شهد مشاركة 41 جامعة منهم 17 جامعة مصرية حكومية، و20 جامعة مصرية خاصة، و4 جامعات عربية تشارك بـما يزيد عن 180عملًا في مختلف فنون الإعلام، مؤكداً أن الجامعة توفر لطلابها كافة الإمكانات الأكاديمية والعلمية التي تتيح لهم تطوير مهاراتهم لمواكبة التطور السريع في سوق العمل .

من جانبه، أشاد الدكتور عبد العزيز السيد بمستوى طلاب قسم الصحافة وأدائهم المتميز ومشاركتهم الفاعلة في هذه المسابقة وغيرها من  الأنشطة الطلابية المتنوعة ، مؤكدًا على دور وجهود أعضاء هيئة التدريس بالقسم في العمل الدائم على رفع  مستوي أداء الطلاب ،  لافتاً إلى أن التفوق والتميز الذي حققه الطلاب يعكس جودة العملية التعليمية بالكلية.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بني سويف بدار الأوبرا المصرية جامعة بنى سويف رئيس جامعه بني سويف دار الاوبرا المصرية خدمة المجتمع وتنمية البيئة محافظ بني سوي محافظ بني سويف مهرجان الشروق الدولي ن رئيس جامعة بني سويف منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

نجم الأهلي يثير غصب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

موضوعات متعلقة

جامعة كفر الشيخ: الكشف على 992 حالة بقرية بني بكار ضمن "حياة كريمة"

ترشيحاتنا

لماذا ينزل الله إلى السماء في ليلة النصف من شعبان؟

وزير البترول: مصر تحتاج لدعم عالمي أكبر في ملف الطاقة وخفض الإنبعاثات

وزير التنمية الكندي: مصر تبذل مجهودات كبيرة لإيصال المساعدات إلى غزة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يقطع المياه عن سكان قرية سوسيا في الخليل

طرد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من فنزويلا لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للسرقة.. صور تكشف عن مجوهرات ميرهان حسين

خطف طفل في أسيوط| نصائح لتوعية الصغار وحمايتهم

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بالشورت.. معلومات لا تعرفها عن مرض حسام حسن.. أضرار مكعبات الدجاج

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

فيديو

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ