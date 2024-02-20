طلاب إعلام بني سويف يحصدون المركز الثاني في مهرجان الشروق الدولي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام بالمركز الثاني في جائزة مشروعات التخرج الورقية في مهرجان الشروق الدولي لإبداع طلاب الإعلام في دورته الثامنة لعام ٢٠٢٤ بدار الأوبرا المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام، و الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة فاطمة فايز رئيس قسم الصحافة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عطيه المدرس بقسم الصحافة، والدكتورة يسرا عكوش المدرس المساعد بقسم الصحافة، والأستاذة فاطمه فتحي المعيد بقسم الصحافة.

وأكد رئيس الجامعة، أن الفوز الذي حققه طلاب قسم الصحافة في المسابقة بمشروع مجلة أكسجين، والتي حازت على إعجاب لجنة التحكيم يأتي استكمالًا لسلسلة الإنجازات التي يحققها الطلاب في الكثير من المسابقات الطلابية على مستوى الجامعات المصرية والعربية، لافتاً إلى أن المهرجان هذا العام شهد مشاركة 41 جامعة منهم 17 جامعة مصرية حكومية، و20 جامعة مصرية خاصة، و4 جامعات عربية تشارك بـما يزيد عن 180عملًا في مختلف فنون الإعلام، مؤكداً أن الجامعة توفر لطلابها كافة الإمكانات الأكاديمية والعلمية التي تتيح لهم تطوير مهاراتهم لمواكبة التطور السريع في سوق العمل .

من جانبه، أشاد الدكتور عبد العزيز السيد بمستوى طلاب قسم الصحافة وأدائهم المتميز ومشاركتهم الفاعلة في هذه المسابقة وغيرها من الأنشطة الطلابية المتنوعة ، مؤكدًا على دور وجهود أعضاء هيئة التدريس بالقسم في العمل الدائم على رفع مستوي أداء الطلاب ، لافتاً إلى أن التفوق والتميز الذي حققه الطلاب يعكس جودة العملية التعليمية بالكلية.