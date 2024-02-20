رئيس جامعة بني سويف يستقبل الحاصل على ذهبية "العدو السريع" بالإمارات

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ،اليوم، الطالب كريم محمود عبد التواب بالمستوي الأول ببرنامج كلية التجارة بنظام التعلم المدمج وبطل العالم بألعاب القوي ولاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في العدو السريع 100 متراَ ، والميدالية البرونزية 200 متراً ببطولة فزاع الدولية الخامسة عشر لأصحاب الهمم ، وذلك بحضور الدكتورة حنان الروبي مدير مركز التعلم المدمج.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة على أهمية البطولة كونها المحطة التأهيلية الأخيرة للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".،لافتاً إلي أن هذا الإنجاز يضاف لسجل إنجازات الجامعة في المجالات الرياضية، مشيراً إلى أن تكريم المتميزين رياضياً يعد تحفيزاً لهم للحصول على المزيد من الألقاب الرياضية المتقدمة في المنافسات والمسابقات الرياضية القادمة.

كما أكد رئيس الجامعة على دعم المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذجا يحتذى به، مشيرًا إلى أهمية دعم وتحفيز الطاقات الإبداعية وخاصة الرياضية واستغلال الطاقات واستثمارها بشكل يزيد من مستوى الإبداع والقدرة على المنافسة على كافة المستويات، مثنيًا على الأداء المتميز والاحترافي الذى قدمته اللاعب.