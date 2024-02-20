عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف يستقبل الحاصل على ذهبية "العدو السريع" بالإمارات

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ،اليوم، الطالب كريم محمود عبد التواب بالمستوي الأول ببرنامج كلية التجارة بنظام التعلم المدمج وبطل العالم بألعاب القوي ولاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في العدو السريع 100 متراَ ، والميدالية البرونزية 200 متراً ببطولة فزاع الدولية الخامسة عشر لأصحاب الهمم ، وذلك بحضور الدكتورة حنان الروبي مدير مركز التعلم المدمج.

كلية التمريض بجامعة بني سويف تطلق مبادرة الإسعافات الأولية تساوي إنقاذ حياة

محافظ بني سويف يهدي منظومة إعداد الخطة الاستثمارية جائزة مبادرة تميز الأداء

من جانبه، أكد رئيس الجامعة على أهمية البطولة كونها المحطة التأهيلية الأخيرة للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".،لافتاً إلي أن هذا الإنجاز يضاف لسجل إنجازات الجامعة في المجالات الرياضية، مشيراً إلى أن تكريم المتميزين رياضياً يعد تحفيزاً لهم للحصول على المزيد من الألقاب الرياضية المتقدمة في المنافسات والمسابقات الرياضية القادمة.

 

كما أكد رئيس الجامعة على دعم المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذجا يحتذى به، مشيرًا إلى أهمية دعم وتحفيز الطاقات الإبداعية وخاصة الرياضية واستغلال الطاقات واستثمارها بشكل يزيد من مستوى الإبداع والقدرة على المنافسة على كافة المستويات، مثنيًا على الأداء المتميز والاحترافي الذى قدمته اللاعب.

الاسعافات الاولية الاستثمارية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الخطة الاستثمارية بجامعة بني سويف بطولة فزاع الدولية بني سويف بني سويف ت جامعة بنى سويف رئيس جامعه بني سويف كلية التمريض كريم محمود لاعب منتخب مصر لإسعافات الأولية محافظ بني سويف منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ن رئيس جامعة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

نجم الأهلي يثير غصب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

موضوعات متعلقة

بالتعاون مع «الأورمان»|تضامن بني سويف: البدء في تجهيز وتعبئة كراتين رمضان.. صور

ترشيحاتنا

لماذا ينزل الله إلى السماء في ليلة النصف من شعبان؟

وزير البترول: مصر تحتاج لدعم عالمي أكبر في ملف الطاقة وخفض الإنبعاثات

وزير التنمية الكندي: مصر تبذل مجهودات كبيرة لإيصال المساعدات إلى غزة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يقطع المياه عن سكان قرية سوسيا في الخليل

طرد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من فنزويلا لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للسرقة.. صور تكشف عن مجوهرات ميرهان حسين

خطف طفل في أسيوط| نصائح لتوعية الصغار وحمايتهم

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بالشورت.. معلومات لا تعرفها عن مرض حسام حسن.. أضرار مكعبات الدجاج

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

فيديو

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ