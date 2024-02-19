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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يهدي منظومة إعداد الخطة الاستثمارية جائزة مبادرة تميز الأداء

صدى البلد

فاجأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إدارة التخطيط والمتابعة وبعض أعضاء لجنة تميز الأداء، بأن صعد لهم مصطحبا معه جائزة مبادرة حوافز  تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، التي قدم تسلمها أمس، الأحد، خلال الحفل التذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء.

وهنأ المحافظ منظومة العمل، مؤكدا إصراره بأن تكون الجائزة معه، حيث أنها ترجمة حقيقية لمجهود الجميع، والقيادة وكل العاملين من التنفيذيين، قائلا إن هذه الجائزة لمنظومة العمل بأكمله من إدارة التخطيط بالديوان العام واللجنة المختصة ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الخدمية، مؤكدا على أنه استلمها بالنيابة عنهم، ومعربا عن سعادته بهم.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن الجائزة تتويج لجهود فريق عمل متكامل يضم الخبرات والكفاءات والشباب،  والتي تتكامل  فيما بينها وفق استراتيجية تنموية محلية عامة أطلقتها المحافظة كأول المحافظات في هذا الشأن منذ عام 2020 وتأتي في اطار رؤية مصر 2030 للتنمية تحت رعاية القيادة السياسية.

وأكد محافظ بني سويف على أن هذه الجائزة هي بمثابة تحفيز، ومن ناحية أخرى تكليف باستمرار العمل والجد والإخلاص في العمل لتحقيق مزيد من التميز والإنجاز، لاسيما وأنه بناء عن هذا الجهد والتميز سيتم منح مبلغ إضافي من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للمحافظات الفائزة، وهذا سينعكس على عدد المشروعات المنفذة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطن الذي يتطلع لمزيد من الجهد والعمل وأن هذا حقه على كل تنفيذي.

ووجه المحافظ بتكريم كل فريق العمل المسؤول عن الخطة في أقرب مجلس تنفيذي، ليشمل التكريم أعضاء إدارة التخطيط أو اللجنة المختصة التي قام بتشكيلها المحافظ برئاسة السكرتيرالعام لتختص بمتابعة تطبيق المعايير والتي تمثل حلقة الوصل بين الخطة المركزية والمنفذين لها،مؤكدا على أهمية هذا التكريم لنمذجة الميميزين ليكونوا مثالا محفزا لباقي أعضاء منظومة العمل الذين لا يقلون عنهم مجهودا وحبا وتفان في عملهم.

وأعرب أعضاء إدارة التخطيط واللجنة عن شكرهم وتقديرهم لهذا اللفتة من المحافظ، مؤكدين على أنها جائزة وتكريم لهم ، وأنها بمثابة تحفيز كبير لهم، وأنهم فوجئوا بهذا التقدير الكبير  المحافظ، ومؤكدين في نفس الوقت أن هذه اللفتة استمرار لدعم وتحفيز المحافظ لهم على مدار عام كامل من العمل والجهد ، لا سيما عندما تواجهم معوقات كانوا يجدون من المحافظ الدعم الفوري، خاصة وأنه  بتكليف من المحافظ كان يشرف على اللجنة والخطة السكرتير العام " اللواء حازم عزت".

ورافق المحافظ اللواء حازم عزت السكرتير العام رئيس لجنة حوافز تميز الأداء التي شكلها المحافظ بقراره رقم 954 لسنة 2023، ومحمد عبد اللطيف مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة ، وأعضاء الإدارة واللجنة المختصة.

 

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