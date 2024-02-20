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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

كلية التمريض بجامعة بني سويف تطلق مبادرة الإسعافات الأولية تساوي إنقاذ حياة

صدى البلد

 أطلقت كلية التمريض جامعة بني سويف مبادرة " الاسعافات الأولية تساوي انقاذ حياة"، بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك تحت شعار "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً"، وبإشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن، والدكتور محمد سيد قايد عميدي الكليتين، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن  وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وتناولت المبادرة، تدريب الطلاب والعاملين بكلية الحاسبات على مبادئ الاسعافات الأولية وانقاذ الحياة لعدد من الموضوعات منها، الانعاش القلبي الرئوي، والشرقة او الغصة، والنزيف، والكسور، والحروق، والاغماء، وغيبوبة السكر، وارتفاع او انخفاض درجات الحرارة.

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الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف جامعة بنى سويف جات الحرارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ن رئيس جامعة بني سويف منصور حسن رئيس جامعة بني سويف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس الجامعة ل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

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