داعية: سيدنا النبي بنى دولة المدينة المنورة على التكافل

قال الشيخ سيد عبد النبي، الداعية الإسلامي، إن التكافل الاجتماعى يعنى التعاون، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا معنى التكافل فى حديثه الشريف ومثله بالجسد الواحد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".



وأضاف الداعية الإسلامي"، اليوم الأحد: "الفرد داخل المجتمع يشعر بأخيه، فالكل مثل البنيان كله يشد بعضه بعض، أول ما فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما هاجر إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، ليبنى دولة قوية".

وتابع: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بنى قواعد بناء دولة المدينة على التكافل بين المجتمع، وهذا أعظم صور التكافل الاجتماعي".