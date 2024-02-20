برلماني عن فشل مجلس الأمن في إيقاف الحرب على غزة: العالم فقد إنسانيته

أدان النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، فشل مجلس الأمن بتصويته برفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في غزة ، مؤكداً أن العالم فقد انسانيته، وأن حرب غزة والتى راح ضحيتها أكثر من 29 ألف شهيد كشفت الخذلان وزيف وازدواجية المعايير التى يتعامل بها الغرب، وأن مايتغنى به من شعارات الحريات وحقوق الإنسان حبر علي ورق.

لفت عضو مجلس الشيوخ ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن حرب غزة فضحت أصحاب الشعارات الكاذبة ، وفشل مجلس الأمن هذه المرة سبه في تاريخ البشرية ، بعد عدوان ممنهج ومجازر يندى لها الجبين ، اعطي الغرب والولايات المتحدة لاسرائيل صك القتل بالموافقة علي إزهاق أرواح الأبرياء في مجازر سيقف التاريخ أمامها كثيراً.



أضاف عبد العزيز أن مصر برغم هذه الصورة المظلمة ، فإنها مستمرة وماضية في دعم القضية الفلسطينية برفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، وكذلك رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم ، وان مصر لم ولن تتخلي عن قضية العرب فلسطين .

وأكد عبد العزيز أن المساعدات المصرية مستمرة ولن تتوقف وان الدور المصري في تقديم كل سبل الدعم وسلاسل الشاحنات المحملة بالأغذية ستزيد ولن تتوقف برغم ، العدوان الإسرائيلي على القطاع ، وعلي المدنيين في غزة.

كان مجلس الأمن الدولي قد صوت اليوم ، برفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد استخدام واشنطن حق الفيتو، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

