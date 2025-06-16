قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ تُطلق وآثار تبقى.. سر ظهور خطوط بيضاء وسحب مضيئة في سماء مصر
السر في التبريد الليلي.. مفاجأة درجات الحرارة خلال صيف 2025 لن تتجاوز 37 درجة
ضبط جاسوس ومسيرات للموساد يإيران.. و8 قتلى إسرائيليين في الهجوم الكاسح
أضرار بمبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب جراء هجوم صاروخي إيراني
نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس
جيش الاحتلال: 19 قتيلا في إسرائيل منذ بداية المواجهة العسكرية مع إيران
إعلام إسرائيلي: العثور على 3 جثث في حيفا جراء صواريخ إيران الأخيرة
أمير هشام: الأهلي وقع عقوبة مالية ضد محمود حسن تريزيجيه.. اعرف السبب
الشرطة الإسرائيلية: الصواريخ الإيرانية أحدثت دمارا كبيرا ونواصل انتشال المحاصرين
اكتشاف تاريخي.. أعماق البحر المتوسط تكشف أسرار التجارة في القرن الـ16| تفاصيل
لقطات من وصول لاعبي الأهلي إلى فندق الإقامة في نيوجيرسي.. صور
3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الاثنين 16 يونيو

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض إضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم الاثنين 16 يونيو 2025.

جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، الموافق 16-6-2025 على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 120 جنيهات للكيلو.

وسعر الدواجن البيضاء 71 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 60 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 100 و 101 جنيها للكيلو.


سعر البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 103 و 105 جنيه للكرتونة .

البيض الأحمر تراوح بين 107 و 110 جنيهات.


كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الاثنين، الموافق 16-6-2025 على النحو التالي:


أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 25 و 34 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 13 و14 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 4.25 و 4.75 جنيه.

كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.

كتكوت هجين بين 7 جنيهات و 7.30 جنيهات.

كتكوت جيل ثاني بين 9 جنيها و 10 جنيها.

كتكوت روزي بيور بين 9 جنيها و 10 جنيها.


أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 13 جنيها 14 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 24 جنيها و 25 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 18 جنيها 19 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيهات.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 70 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 100 جنيه.

 لحم بط بغالي سجل الكيلو بين 89 و 90 جنيها. 

بورصة الدواجن أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن الدواجن البيضاء سعر البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

دولار

عقب ارتفاعه.. أسعار الدولار اليوم الإثنين 16-6-2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

امام عاشور

بعد نجاح الجراحة.. إمام عاشور يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع قوي.. مفاجأة في أسعار الذهب بالأسواق

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

النظام الصهيوني ينهار.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. «3 أيام ورا بعض»

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. 3 أيام ورا بعض

ترشيحاتنا

زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعلن حملها الثاني

زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعلن حملها الثاني

أحمد يحيى

في ذكرى ميلاده.. أحمد يحيي أبكى السادات وأغضب زوجة الزعيم

سعد عبد الوهاب

في ذكرى ميلاده.. سعد عبد الوهاب رأى الفن حرام ورفض التقبيل في الأفلام

بالصور

فني يحذر من هذه القطع الصغيرة في السيارات الحديثة

صواميل السيارات
صواميل السيارات
صواميل السيارات

عودة شاحنة الشوارع الأسطورية.. تعرف على فورد F-150 لوبو

فورد لوبو
فورد لوبو
فورد لوبو

فيديو

اسما شريف منير

لكل شخص شتمني.. أسما شريف منير تبعث رسالة لمنتقديها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد