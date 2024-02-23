دير البلح .. جريمة جديدة لـ طيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة

ارتكبت جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 مجزرة في دير البلح، في ظل استمرار العدوان على غزة منذ 140 يوما.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 24 فلسطينيا استشهدوا وجرح آخرون، مساء اليوم الجمعة، في مجزرة جديدة في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" باستشهاد 24 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة أبو زعيتر بحي بشارة في دير البلح.

وأشارت الوكالة الفلسطينية، إلى أنه جرى نقل جثامين الشهداء، والجرحى، إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة، بينما تواصل طواقم الإسعاف والإنقاذ محاولات انتشال الضحايا من تحت ركام المنزل.