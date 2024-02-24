بعد جراحة الرباط الصليبي.. بشري سارة لجماهير ريال مدريد بشأن عودة ميليتاو

أعلنت شبكة ريليفو عن أخبار إيجابية لجماهير ريال مدريد بخصوص المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، حيث أصبح قريبًا جدًا من العودة للملاعب بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي للركبة.

وأكدت الشبكة أن ميليتاو "جاهز عملياً" لاستئناف التدريبات بشكل طبيعي، ومن المتوقع أن يعود للمشاركة مع فريق ريال مدريد في وقت قريب جدًا.

وأضافت الشبكة أن عملية تعافي ميليتاو تسير بشكل جيد للغاية، وأن الإصابة التي تعرض لها كانت تمزقًا في الرباط الصليبي الأمامي فقط دون أي تأثير على الغضروف المفصلي في الركبة.

ويتوقع الأطباء عودة ميليتاو في شهر أبريل المقبل، بعد مرور 8 أشهر على الإصابة.