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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وقع العقود.. ميدو: صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

صدى البلد

أعلن أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن توقيع اللاعب محمد صلاح لنادي سعودي


 

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع اكس :"محمد صلاح في ⁧‫#الدوري_السعودي‬⁩ الموسم القادم تم توقيع العقود".

 

بات أكثر من نادي مهتما بضم النجم محمد صلاح، كابتن منتخب مصر وهداف ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسهم باريس سان جيرمان الفرنسي، واتحاد جدة والهلال السعوديين، حيث يسعى اللاعب لاستعادة لياقته والعودة من جديد لمباريات  ليفربول بداية من مباراة بعد غدٍ الأربعاء أمام ساوثهامبتون، في ثمن نهائي كأس الرابطة.


 

وذكر الموقع الألماني المهتم بأخبار الانتقالات وإحصائيات النجوم، أن إمكانية انتقال محمد صلاح للانضمام لصفوف الاتحاد العماني خلال فترة الانتقالات الصيفية تتزايد، مضيفًا: «نسبة إمكانية الانتقال تصل إلى 26% مع إمكانية ارتفاعها مستقبلا».

وأكدت تقارير صحفية عمانية، أن النادي العماني مستعد للمزايدة على عرض اتحاد جدة السعودي، سواء من حيث ما سيتم دفعه للنادي الإنجليزي، أو راتب صلاح.

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