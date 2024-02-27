في خطوات بسيطة.. طريقة عمل حواوشي الطاسة

يعد حواوشي الطاسة وجبة شهية ومشهورة في المطبخ المصري، لذا نقدم إليك طريقة عمل حواوشي الطاسة للشيف مني بهاء.

المكونات حواوشي الطاسة

رغيف عربي كبير (بيتا)

250 جرام لحم مفروم

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

2 فصوص ثوم، مفرومة

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة (مثل بهارات الكباب أو بهارات الشاورما)

1 ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل حسب الذوق

زيت نباتي للقلي

للصلصة

2 ملعقة كبيرة طحينة

2 ملعقة كبيرة لبن زبادي

عصير نصف ليمونة

1 فص ثوم مفروم

ملح

للتقديم

خس مفروم

طماطم مقطعة إلى شرائح

مخلل خيار

الطريقة لعمل حواوشي الطاسة

قم بتحميص رغيف العربي في الفرن حتى يصبح مقرمش. ثم قم بقطعه إلى شرائح طولية واتركها جانبًا.

في مقلاة عميقة، قم بتسخين الزيت النباتي وأضف البصل والثوم. قلبهما حتى يذبلان ويصبحان ذهبيين.

أضف اللحم المفروم واستمر في قلبه حتى ينضج ويتفتت.

قم بإضافة البهارات المشكلة والكمون والملح والفلفل. قلب المكونات جيدًا حتى تتداخل النكهات.

لتحضير الصلصة، قم بمزج الطحينة والزبادي وعصير الليمون والثوم المفروم والملح في وعاء صغير. قم بخفق المكونات حتى تتجانس.

قم بتسخين مقلاة طاسة عميقة على نار متوسطة وأضف الزيت النباتي.

ضع شريحة من رغيف العربي في الطاسة الساخنة ثم قم بوضع اللحم المفروم فوقها.

قم بتوزيع الصلصة على اللحم المفروم واتركها لبضع دقائق لتتشرب النكهات.

قم بتقديم حواوشي الطاسة على طبق التقديم وزينها بالخس المفروم وشرائح الطماطم والمخلل الخيار.

يعتبر حواوشي الطاسة وجبة شهية ومغذية ويمكن تناولها كوجبة خفيفة أو طعام رئيسي، يمكنك تغيير المكونات حسب ذوقك الشخصي وإضافة الصلصات أو الخضروات الإضافية التي تفضلك.