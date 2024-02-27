خبير لوائح يشيد بأداء إمام عاشور: يستحق كل دولار دفع فيه

تقدم النادي الأهلي على نظيره بلدية المحلة بثلاثية نظيفة، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب خبير اللوائح عامر العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك "‏ربنا يحمى أمام عاشور من شر الاصابات لاعب ماشاء الله عليه مستقبل خط وسط منتخب مصر و النادي الأهلى و يستحق كل دولار تم دفعه لفريق ميتلاند الدنماركي"

ويلتقي الأهلي مع بلدية المحلة، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة لحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط