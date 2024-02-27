الأمم المتحدة: قوافل المساعدات لم تدخل شمال غزة منذ 23 يناير

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجارك، اليوم الثلاثاء، إن القوافل الأممية للمساعدات الإنسانية لم تتمكن من الوصول إلى شمال غزة منذ 23 يناير.

وأضاف دوجارك في مؤتمر صحفي: "رصدنا انخفاضًا حادًا في كميات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة"، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى طرق آمنة ومزيد من نقاط الدخول إلى قطاع غزة بما فيه الشمال.

وأشار إلى أن سكان قطاع غزة يتعرضون للقصف الإسرائيلي يوميًا ويقتلون ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات الصحية، كما أن أكثر من مليوني شخص في غزة معرضون يوميًا للخطر ويعانون من نقص الغذاء.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "نأمل في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن".

وأشار دوجارك إلى أن الأمم المتحدة تسعى لاستئناف تمويل وكلاة الأونروا من جانب الدول التي علقت تمويلها، والرد على هواجس تلك الدول.