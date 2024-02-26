سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة يطالب مجددا باستقالة الأمين العام

دعا ممثل الاحتلال في الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجدد إلى الاستقالة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.



طالب ممثل الاحتلال باستقالة جوتيريش لدفاعه عن وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.

وانتقد سفير الاحتلال جلعاد إردان جوتيريس اليوم الاثنين، بعد أن انتقد الأمين العام مجلس الأمن لعدم اتخاذ إجراء حاسم بشأن الحرب في غزة.

وقال جوتيريش أن الانقسام داخل مجلس الأمن بشأن غزة والحرب في أوكرانيا قوضا سلطته "ربما بشكل قاتل".

وتابع أن مجلس الأمن “غير قادر على التصرف بشأن أهم قضايا السلام والأمن في عصرنا”.

