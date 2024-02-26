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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة يطالب مجددا باستقالة الأمين العام

ممثل الاحتلال
ممثل الاحتلال

دعا ممثل الاحتلال في الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجدد إلى الاستقالة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.


طالب ممثل الاحتلال باستقالة جوتيريش  لدفاعه عن وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.

وانتقد سفير الاحتلال جلعاد إردان جوتيريس اليوم الاثنين، بعد أن انتقد الأمين العام مجلس الأمن لعدم اتخاذ إجراء حاسم بشأن الحرب في غزة.

وقال جوتيريش أن الانقسام داخل مجلس الأمن بشأن غزة والحرب في أوكرانيا قوضا سلطته "ربما بشكل قاتل".

وتابع أن مجلس الأمن “غير قادر على التصرف بشأن أهم قضايا السلام والأمن في عصرنا”.
 

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