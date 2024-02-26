الأمم المتحدة تعلن مواصلة مساعدة الشعب الفلسطيني بعد استقالة الحكومة

أعلن الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الاثنين، أن المؤسسة الدولية ستواصل دعم الشعب الفلسطيني بعد استقالة حكومة محمد اشتية.

وأشار دوجاريك في بيان لها إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أخذ علما بتصريح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بشأن تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن دوجاريك قوله: “الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى التغلب على التحديات الإنسانية والسياسية والمالية والأمنية التي يواجهها الشعب الفلسطيني”.

وقبل الرئيس محمود عباس، استقالة الحكومة الفلسطينية التي يترأسها "اشتية" وطالبها بتسيير الأعمال.