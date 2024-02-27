لاتفيا تعلن تمديد حظر دخول المواطنين الروس حتى مارس 2025

أعلن لاتفيا اليوم الثلاثاء تمديد قرار حظر دخول المواطنين الروس إلى البلاد، حتى شهر مارس من العام المقبل 2025.

وأوضحت الحكومة اللاتفية في بيان لها، أنها قررت تمديد فترة القيود المفروضة على دخول المواطنين الروس إلى لاتفيا حتى 4 مارس 2025"، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

وسبق أن حظر برلمان لاتفيا استيراد المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروسيا.

يأتي ذلك بعد دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث دون أي أفاق للحل أو التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين المتحاربين.

وتسبب الحرب الأوكرانية في مقتل مئات الآلاف من الجانبين، في ظل الدعم الغربي الغير مسبوق لأوكرانيا ضد الجيش الروسي، في الحرب التي اندلعة في 24 فبراير من العام قبل الماضي 2022.