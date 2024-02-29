أرخص هاتف سامسونج دلوقتي|مش هتصدق السعر

أعلنت شركة سامسونج في 2023 عن طرح هاتفها الجديد "جالكسي A04s" في السوق المصرية، وذلك بسعر يبدأ من 4,499 جنيه مصري. ويعدّ هذا الهاتف أرخص هاتف من سامسونج في مصر، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي بسعر مناسب.

مميزات جالكسي A04s:

• تصميم أنيق وخفيف الوزن: يتميز الهاتف سامسونج جالكسي A04s بتصميمه الأنيق وخفيف الوزن، حيث يبلغ وزنه 195 جرامًا فقط.

• شاشة PLS LCD كبيرة: يضم سامسونج جالكسي A04s شاشة PLS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة وسلسة.

• معالج Exynos 850: يعمل سامسونج جالكسي A04s بمعالج Exynos 850 ثماني النواة، والذي يوفر أداءً قويًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

• كاميرا خلفية ثلاثية: يضم سامسونج جالكسي A04s كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

• كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل: يضم سامسونج جالكسي A04s كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي واضحة وجميلة.

• بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير: يضم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدوم طوال اليوم.

• نظام التشغيل Android 12: يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة المستخدم One UI 4.1.

السعر والتوافر:

يتوفر هاتف جالكسي A04s في السوق المصرية بسعر يبدأ من 4,499 جنيه مصري. ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: أسود، وأزرق، وأخضر.

التعليق:

يعدّ هاتف جالكسي A04s خيارًا مثاليًا للباحثين عن هاتف ذكي بسعر مناسب مع ميزات متقدمة. ويقدم الهاتف مزيجًا من التصميم الأنيق والأداء القوي والكاميرا الرائعة بسعر يبدأ من 4,499 جنيه مصري فقط.