عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص هاتف سامسونج دلوقتي|مش هتصدق السعر

أرخص هاتف سامسونج
أرخص هاتف سامسونج دلوقتي|مش هتصدق السعر

أعلنت شركة سامسونج في 2023  عن طرح هاتفها الجديد "جالكسي A04s" في السوق المصرية، وذلك بسعر يبدأ من 4,499 جنيه مصري. ويعدّ هذا الهاتف أرخص هاتف من سامسونج في مصر، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي بسعر مناسب.

 

مميزات جالكسي A04s:

 

• تصميم أنيق وخفيف الوزن: يتميز الهاتف سامسونج جالكسي A04s  بتصميمه الأنيق وخفيف الوزن، حيث يبلغ وزنه 195 جرامًا فقط.

• شاشة PLS LCD كبيرة: يضم سامسونج جالكسي A04s شاشة PLS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة وسلسة.

• معالج Exynos 850: يعمل سامسونج جالكسي A04s بمعالج Exynos 850 ثماني النواة، والذي يوفر أداءً قويًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

• كاميرا خلفية ثلاثية: يضم سامسونج جالكسي A04s كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

• كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل: يضم سامسونج جالكسي A04s كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي واضحة وجميلة.

• بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير: يضم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدوم طوال اليوم.

• نظام التشغيل Android 12: يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة المستخدم One UI 4.1.

السعر والتوافر:

يتوفر هاتف جالكسي A04s في السوق المصرية بسعر يبدأ من 4,499 جنيه مصري. ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: أسود، وأزرق، وأخضر.

التعليق:

يعدّ هاتف جالكسي A04s خيارًا مثاليًا للباحثين عن هاتف ذكي بسعر مناسب مع ميزات متقدمة. ويقدم الهاتف مزيجًا من التصميم الأنيق والأداء القوي والكاميرا الرائعة بسعر يبدأ من 4,499 جنيه مصري فقط.

سامسونج جالكسي A04s Android مميزات جالكسي A04s مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

زوجة حلمي بكر تفجر مفاجأة على الهواء

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

موضوعات متعلقة

متضيعش فلوسك وتشتري دلوقتي.. سامسونج هتنزل أقوى موبايل بأرخص سعر قريبا

بأقل 50% عن مصر.. اعرف سعر iPhone 15 Pro Max في الإمارات

خصم 3100 جنيه على شاومي Xiaomi 14.. المنافس الأشرس لهاتف iPhone 15

أرخص موبايل شاومي في مصر| لو مش معاك فلوس

أفضل 3 موبايلات Honor بسعر مناسب وأداء كاميرا جبار في 2024

بسعر رخيص جدا مقارنة بالإمكانيات القوية..اشتري موبايل Vivo الجديد وأنت مغمض

كاميرا جبارة.. أقوى موبايل شاومي بخصم مميز جدا النهاردة 

موبايل رخيص جديد من Infinix.. ينافس سامسونج وشاومي 

ترشيحاتنا

عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية: أزمة السكر هتخلص في 10 أيام.. فيديو

طبيب البيت الأبيض يكشف عن تطورات الحالة الصحية لبايدن

أرخص هاتف سامسونج دلوقتي|مش هتصدق السعر

حاميها حراميها..القبض على مقاول مسئول عن حراسة خطوط أنابيب بترول بالإسماعيلية.. خاص

اليوم.. محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب المطرية

برلمانية عن معارض «أهلاً رمضان»: نجحت في مواجهة ارتفاع الأسعار وتلبية احتياجات المواطن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سباق سيارات بسنغافورة..سيدة تلقى حتفها بطريقة مروعة بسبب شعرها

بملابس جريئة| ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة

مي كساب تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة|شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

فيديو

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ