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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مشروع رأس الحكمة قضي على أحلام المغرضين.. والارصاد تكشف مفاجأة جديدة

صورة مجمعة لأهم أخبار
صورة مجمعة لأهم أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الجو هيقلب..الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 24 ساعة المقبلة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة القادمة، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية:

 

مشروع رأس الحكمة قضى على أحلام المقامرين بالسوق السوداء

 

قال الدكتور مصطفي بدرة الخبير الإقتصادي إنه منذ اعلان رئيس الوزراء عن أكبر مشروع استثماري في عام ٢٠٢٤ وهو مشروع" رأس الحكمة"  وبدأ تراجع السوق الموزاي لأكثر من ٥٠ % من مستوي الأسعار الذي كانت تعلن فيه، وكان هذا المشروع له تداعيات وله مردود كبير على كثير من الأسواق الأخري كأسواق السيارات والسلع المعمرة و الحديد  وسوق المال وأسواق العقارات.

السفير جمال بيومي: مصر ضامن للأطراف في السودان وتسعى لإحلال سلطة منتخبة

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق إنه من الجيل الذي هتف لمملكة مصر والسودان معربا عن سعادته باستقبال الرئيس السيسي أمس رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

 

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة

أعلنت وسائل وسائل إعلام فلسطينية، أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس

كشف الإعلام الفلسطيني عن قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدرسة مدينة حمد التي تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

رئيس مهرجان الإسماعيلية: برامج جديدة بجانب المسابقات الأساسية في الدورة الخالية

قال عصام زكريا، مدير مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، إن هذه الدورة الـ 25 للمهرجان، حيث تتضمن الدورة عددًا من البرامج بجانب البرامج والمسابقات الأساسية للمهرجان.

 

جميل عفيفي: كل المقترحات داخل الحوار الوطني قابلة للتنفيذ

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام إن جلسات الحوار الوطني وخاصة في  المجال الاقتصادي  تأتي في وقت يمر به العالم بأزمات اقتصادية أثرت بالتبعية على مصر، وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال الحوار الوطني وخاصة في المجال الاقتصادي، وقد اتضح هذا من جهود الوزراء في هذا التوقيت  تأكيدا على أهمية خروج كل المقترحات داخل الحوار الوطني في ظل وجود الوزراء وممثلين من الحكومة.

السفير جمال بيومي: مصر ضامن للأطراف في السودان وتسعى لإحلال سلطة منتخبة

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق إنه من الجيل الذي هتف لمملكة مصر والسودان معربا عن سعادته باستقبال الرئيس السيسي أمس رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

 

اليوم الذروة|الأرصاد تكشف عن طقس اليوم وتحذر المواطنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

مركز الدراسات والفكر: كم الجرائم التى ارتكبت داخل غـزة سببت حرجا دوليا لأمريكا

أكد محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات أن أحد أوجه الأهمية المرتبطة بالمباحثات الهاتفية بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن هو مسألة التوقيت ففي الوقت الراهن الذي تجري فيه تأكيدات وتفاهمات بين القاهرة وواشنطن، هناك مباحثات دولية مكثفة بشأن هدنة إنسانية جديدة في غزة.

السودان قصف مدفعي إسرائيلي الحوار الوطني رأس الحكمة الأرصاد

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