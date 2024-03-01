أخبار التوك شو.. مشروع رأس الحكمة قضي على أحلام المغرضين.. والارصاد تكشف مفاجأة جديدة

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة القادمة، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية:

قال الدكتور مصطفي بدرة الخبير الإقتصادي إنه منذ اعلان رئيس الوزراء عن أكبر مشروع استثماري في عام ٢٠٢٤ وهو مشروع" رأس الحكمة" وبدأ تراجع السوق الموزاي لأكثر من ٥٠ % من مستوي الأسعار الذي كانت تعلن فيه، وكان هذا المشروع له تداعيات وله مردود كبير على كثير من الأسواق الأخري كأسواق السيارات والسلع المعمرة و الحديد وسوق المال وأسواق العقارات.

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق إنه من الجيل الذي هتف لمملكة مصر والسودان معربا عن سعادته باستقبال الرئيس السيسي أمس رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

أعلنت وسائل وسائل إعلام فلسطينية، أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

كشف الإعلام الفلسطيني عن قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدرسة مدينة حمد التي تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

قال عصام زكريا، مدير مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، إن هذه الدورة الـ 25 للمهرجان، حيث تتضمن الدورة عددًا من البرامج بجانب البرامج والمسابقات الأساسية للمهرجان.

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام إن جلسات الحوار الوطني وخاصة في المجال الاقتصادي تأتي في وقت يمر به العالم بأزمات اقتصادية أثرت بالتبعية على مصر، وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال الحوار الوطني وخاصة في المجال الاقتصادي، وقد اتضح هذا من جهود الوزراء في هذا التوقيت تأكيدا على أهمية خروج كل المقترحات داخل الحوار الوطني في ظل وجود الوزراء وممثلين من الحكومة.

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق إنه من الجيل الذي هتف لمملكة مصر والسودان معربا عن سعادته باستقبال الرئيس السيسي أمس رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

أكد محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات أن أحد أوجه الأهمية المرتبطة بالمباحثات الهاتفية بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن هو مسألة التوقيت ففي الوقت الراهن الذي تجري فيه تأكيدات وتفاهمات بين القاهرة وواشنطن، هناك مباحثات دولية مكثفة بشأن هدنة إنسانية جديدة في غزة.