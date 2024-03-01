جميل عفيفي: كل المقترحات داخل الحوار الوطني قابلة للتنفيذ

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام إن جلسات الحوار الوطني وخاصة في المجال الاقتصادي تأتي في وقت يمر به العالم بأزمات اقتصادية أثرت بالتبعية على مصر، وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال الحوار الوطني وخاصة في المجال الاقتصادي، وقد اتضح هذا من جهود الوزراء في هذا التوقيت تأكيدا على أهمية خروج كل المقترحات داخل الحوار الوطني في ظل وجود الوزراء وممثلين من الحكومة.

وأوضح عفيفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية أكسترا نيوز، إن الإهتمام بالمواطن المصري والحماية الاجتماعية وتمكين المواطن من خلال الإهتمام بالتعليم والصحة ووجود حياة كريمة خلال المرحلة الحالية للتغلب على الصعاب والظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية يعتبر من اهم المحاور للمناقشات داخل الحوار الوطني.

ورأي جميل عفيفي ان المرحلة الحالية من الحوار الوطني والتوصيات التي تنتج عنه هي قابلة للتنفيذ في ظل وجود الوزراء ومنسقين الحكومة المصرية بما يرفع من الحالة الاجتماعية للمواطن المصري مما يرفع من الحالة الاقتصادية للمواطن المصري وللتغلب على الأزمات الاقتصادية الذي يمر بها العالم .