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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استثماري وعالمي..مصطفي بدرة: مشروع رأس الحكمة قضى على أحلام المقامرين بالسوق السوداء

توقيع مشروع رأس الحكمة
توقيع مشروع رأس الحكمة

قال الدكتور مصطفي بدرة الخبير الإقتصادي إنه منذ اعلان رئيس الوزراء عن أكبر مشروع استثماري في عام ٢٠٢٤ وهو مشروع" رأس الحكمة"  وبدأ تراجع السوق الموزاي لأكثر من ٥٠ % من مستوي الأسعار الذي كانت تعلن فيه، وكان هذا المشروع له تداعيات وله مردود كبير على كثير من الأسواق الأخري كأسواق السيارات والسلع المعمرة و الحديد  وسوق المال وأسواق العقارات.

وبين بدرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تغطية خاصة، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن مردود مشروع رأس الحكمة بدخول ٣٥ مليار دولار وقضي على أحلام المقامرين والمغامرين في السوق السوداء فقد احتكروا جزء كبير جدا من الوضع الاقتصادي ولكن استطاعت مصر والحكومة المصرية والجهاز التنفيذي التغلب على الصعوبة في ندرة العملة الأجنبية.

صندوق النقد الدولي

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر لديها التزام  كبير جدا مع صندوق النقد الدولى  بتغيير في سعر الصرف وهو ما يسمي بمرونة سعر الصرف وفقا لاليات الوضع الاقتصادي المصري وهذا التفاوض مع صندوف النقد الدولي بني على أساس ندرة العملة الأجنبية، فمصر كانت تفتقر للعملة الاجنبية التي تساند في الطلب الاساسي في طلب القرض من صندوق النقد الدولى.

 توافرت العملة الأجنبية


من جانبه، أعرب ندرة عن سعادته الكبيرة بمشروع عملاق وضخم وهو  “رأس الحكمة الذي يضخ ٣٥ مليار دولار نقديا، فهذا الأمر اصبح مغايرا للملف في صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أهمية السير مع صندوق النقد الدولي طالما توافرت العمله الأجنبية لان ذلك يفتح باب استثمارات كبير املا أن يسرع في الاستثمار خلال فترة وجيزة للتحسين من الأوضاع الاقتصادية سريعا.

ولفت مصطفي بدرة الى ان اي مشروع استثماري وبالاخص المشروع العالمي مش مشروع رأس الحكمة يجذب عدد كبير من المستثمرين سواء المطورين العقاريين او في السياحة او في مشروعات اخري كالشركات التي تنشأ في حي المال، لافتا الى  وجود من المشروعات القومية والتي اثرت على الاقتصاد بشكل إيجابي كمشروع قناة السويس الجديدة ، والتي خدمت الكثير من عبور السفن العالمية والتي تخدم التجارة العالمية والتي كان لها مردود إيجابي على موزانه الدولة بجذب استثمارات كبيرة و دخول العملة.

أكبر مشروع استثماري رأس الحكمة تراجع السوق الموزاي العملة الأجنبية صندوف النقد الدولي مشروع إستثماري

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