نائب محافظ أسوان تتابع الأعمال الجارية بمشروعات إنشاء مجمعات للمدارس

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع إنشاء مجمع للمدارس بمنطقة الرضوانية على مساحة 6450 م2 ليضم 42 فصل دراسى موزعة على مراحل رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى والثانوى وذلك داخل 2 مبنى مكونين من دور أرضى و 4 أدوار علوية بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالمنظومة التعليمية لدورها فى تأهيل أبناء الحاضر وقادة المستقبل.

كما تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد برفقه غنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، علاوة على مسئولى الجهات التنفيذية والتعليمية بمجمع المدارس بأرض معسكر الطلاب بالحصايا على طريق السماد بتكلفة 36.1 مليون جنيه ، ويقام على مساحة 8114 م2 ، ليضم 28 فصل دراسى فى المراحل التعليمية المختلفة من رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى والثانوى داخل مبنى واحد مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية ، وهو الذى يتكامل مع الإعداد والتجهيز لبدء الأعمال بمجمع مدارس الأحمدية بمساحة 4960 متر ، وبتكلفة 36.7 مليون جنيه ، ويضم 24 فصل دراسى .

المنظومة التعليمية

وكلف أشرف عطية المسئولين بالجهات المعنية بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمنى لإنهاء الأعمال الإنشائية بهذه الصروح التعليمية الجديدة لترى النور فى أقرب وقت ، وتساهم بالتالى فى إضافة كبرى لقطاع التعليم بمدينة أسوان لسد العجز ، وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول ، وتهيئة الأجواء والمناخ المناسب أمام أبنائنا الطلاب للتحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية .

وأشاد المحافظ بالدعم المستمر للمنظومة التعليمية بالمحافظة من مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى ، وبالتعاون المثمر والبناء لوزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة المدارس مما يساهم بدوره فى تحقيق طفرة فى قطاع التعليم بمختلف مدن ومراكز المحافظة .