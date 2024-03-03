عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع الأعمال الجارية بمشروعات إنشاء مجمعات للمدارس

جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع إنشاء مجمع للمدارس بمنطقة الرضوانية على مساحة 6450 م2 ليضم 42 فصل دراسى موزعة على مراحل رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى والثانوى وذلك داخل 2 مبنى مكونين من دور أرضى و 4 أدوار علوية بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالمنظومة التعليمية لدورها فى تأهيل أبناء الحاضر وقادة المستقبل.

كما تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد برفقه غنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، علاوة على مسئولى الجهات التنفيذية والتعليمية بمجمع المدارس بأرض معسكر الطلاب بالحصايا على طريق السماد بتكلفة 36.1 مليون جنيه ، ويقام على مساحة 8114 م2 ، ليضم 28 فصل دراسى فى المراحل التعليمية المختلفة من رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى والثانوى داخل مبنى واحد مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية ، وهو الذى يتكامل مع الإعداد والتجهيز لبدء الأعمال بمجمع مدارس الأحمدية بمساحة 4960 متر ، وبتكلفة 36.7 مليون جنيه ، ويضم 24 فصل دراسى .

عمل أسوان: ندوات تعريفية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في القطاع الصحى

محافظ أسوان يوجه باستكمال الرصف والانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية

المنظومة التعليمية

وكلف أشرف عطية المسئولين بالجهات المعنية بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمنى لإنهاء الأعمال الإنشائية بهذه الصروح التعليمية الجديدة لترى النور فى أقرب وقت ، وتساهم بالتالى فى إضافة كبرى لقطاع التعليم بمدينة أسوان لسد العجز ، وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول ، وتهيئة الأجواء والمناخ المناسب أمام أبنائنا الطلاب للتحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية .

وأشاد المحافظ بالدعم المستمر للمنظومة التعليمية بالمحافظة من مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى ، وبالتعاون المثمر والبناء لوزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة المدارس مما يساهم بدوره فى تحقيق طفرة فى قطاع التعليم بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

مرتضى منصور يعلن استلام جثمان حلمي بكر: مخدتش مليم واحد أتعاب

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يوجه باستكمال الرصف والانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية

ترشيحاتنا

الحزن يخيم على الجميع .. لقطات من جنازة الموسيقار حلمي بكر

الدفاع الروسية تعلن عن انتصارات هائلة في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

السفارة الأمريكية بالقاهرة: الولايات المتحدة لديها 30% فقط سفيرات من النساء

إشادة إيطالية بجهود مصر لجذب الاستثمارات.. ومدبولي: تذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية

تأجيل دعوي وقف انتخابات المحامين 2024 ل 6 مارس

خطوات استخرج بطاقة تموين بدل فاقد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة ولافتة| ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بمكياج جريء.. شاهد

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

تفاصيل جوائز ورشة المهارات الأساسية للأفلام الوثائقية بمهرجان الإسماعيلية

بعد إزالة الحسنة.. أول ظهور لـ هند عبدالحليم يثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فيديو

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

ترسل معلومات هاتفك لعينيك مباشرة.. شاهد أول عدسات للعيون تعمل بالذكاء الاصطناعي

حالة طقس اليوم .. تقلبات جوية وتراجع في درجات الحرارة

تهاوي الذهب.. سلسلة تراجعات تضرب المعدن الأصفر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ