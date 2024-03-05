مستشار وزير الطيران يكشف أهداف إدارة وتشغيل المطارات بواسطة شركات القطاع الخاص

علق اللواء طيار جاد الكريم نصر مستشار وزير الطيران لشؤون المطارات سابقا على طرح وإدارة تشغيل المطارات بواسطة شركات القطاع الخاص، مؤكدا أن وجود شركات خاصة متخصصة في إدراة وتشغيل المطارات أمر طبيعي و ليس جديد محليا ودوليا فقد تم إدارة مطار القاهرة الدولي من قبل شركة ألمانية عام ٢٠٠٦، وكذلك ٥ مطارات الغردقة و شرم الشيخ والأقصر وأسوان وابوسنبل.

وأكد نصر في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن وجود إدارة متخصصة لديها خبرة له غرض أساسي وهو تعظيم العائد وتحسين خدمة الراكب فضلا عن تأهيل واعداد كوادر جديدة من العاملين المصريين على جميع المستويات من المديرين التنفيذيين إلى أصغر الموظفين والعمال.

وأشار الي أن هناك شركات عالمية شهيرة تدير مطارات مثل شركة adb والتي تدير مطاري عمان في الأردن وانطاليا في تركيا، وكذلك مطارات كثيرة في امريكا تديرها شركات خاصة.