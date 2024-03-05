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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد جمعية رجال أعمال إسكندرية يبحث فرص التعاون مع السعودية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت  جمعية رجال أعمال اسكندرية ، زيارة رسمية للسعودية برئاسة الدكتور خالد حافظ  لبحث فرص التعاون مع قطاع رجال الأعمال بالسعودية بجدة.


وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، إن اللقاء الذي يجرى في السعودية اليومين الجاريين بتنظيم من لجنه الاستثمار برئاسه دكتور خالد حافظ بجمعية رجال أعمال اسكندرية، ورعاية واستضافة القنصلية العامة المصرية في جدة، يضم وفدا من رجال الأعمال المصريين التابع لجميعة رجال أعمال اسكندرية، ورجال الأعمال السعوديين من الغرفة التجارية بجدة والغرفة التجارية بمكة المكرمة، ولقاء مع رئيس هيئة مدن بالمنطقة الشرقية وشرح تفصيلى للمناطق الصناعية والخدمية وطرق الاستثمار بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية وذلك لبحث  فرص التعاون المشترك في مجالي التجارة والاستثمار في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الهامة.


من جانبه، قال الوزير المفوض بالقنصلية المصرية بجدة، أسامة باشا، إن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات الدورية المستمرة التي يعقدها رجال أعمال مصريين مع نظرائهم من رجال الأعمال بالسعودية، في سياق الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، حيث يعد التعاون الاقتصادي بين البلدين أحد أهم ركائز العلاقات الثنائية، الذي يسع الجانبين المصري والسعودي إلى تعزيزه في مختلف المجالات.

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