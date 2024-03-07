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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حملات لازالة مخالفات البناء والإشغالات والنباشين بالشيخ زايد

صدى البلد

نفذت الإدارات المعنية بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بالتعاون مع الشرطة، عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء والإشغالات، والنباشين، بأحياء المدينة المختلفة، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الجهاز.

وأوضح جهاز مدينة الشيخ زايد، في بيان له، أنه تم إزالة وإيقاف أعمال زيادة في النسبة البنائية  لغرف السطح للقطعة رقم 74أ بيت الوطن، وزيادة في غرف السطح وبناء قواطيع مبانٍ في البدروم للقطعة رقم 129 ج بيت الوطن، وزيادة في غرف السطح وبناء قواطيع مبانٍ في البدروم للقطعة رقم 30 ج بيت الوطن، والقطعة رقم 146 ج  بيت الوطن لمخالفة بناء تقسيم البدروم وتحويله إلى سكني وبناء سلم بالردود الجانبي، وأعمال بناء للقطعة رقم 85 أ بيت الوطن، لمخالفة بناء تقسيم البدروم وتحويله إلى سكني، وبالقطعة رقم 104 أ بيت الوطن لمخالفة بناء تقسيم البدروم وتحويله إلى سكني، وأعمال بناء أعمدة في السطح بنسبة 70% للقطعة رقم  172 الحي 8 مجاورة 1، وأعمدة في السطح  بنسبة 50% للقطعة رقم  120أ  بيت الوطن، وأعمدة في السطح بنسبة 100% للقطعة رقم  8 الحي 8 مج 3.  

وأكد المهندس أحمد عبد الرازق، استمرار شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بجميع أحياء المدينة، نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المشاة وانتشار المخلفات والقمامة، والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.

وقامت إدارتا الإشغالات والأمن بالجهاز بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير بتنفيذ حملة مكبرة شملت سنتر العايق بالحي الـ13، ومول المعز، وكوبري مشاة هايبر 1، وتم مصادرة جميع الإشغالات والمخالفات.

في السياق ذاته، قامت الإدارات المعنية بالجهاز بشن حملة مكبرة للقضاء على بؤر النباشين بالمدينة، ومصادرة الحاويات الخاصة بهم، وكذلك مصادرة التروسيكلات.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة تكثيف الحملات الصباحية والمسائية، للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة، وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية، مؤكداً أنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين أو الاشغالات  وإعاقة حركة المرور والسير لسكان المدينة.

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