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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل ينهي حياة زوجته في الشارع أمام أبنائها بالبحيرة

ينهي حياة زوجتة بالبحيرة
ينهي حياة زوجتة بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة جريمة قتل بشعة بمركز الدلنجات عزبة عبود حيث قام  عامل بإنهاء حياة زوجته بعدة طعنات في الشارع أمام أبنائها ، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ، بسبب خلافات زوجية بينهما ورفضها العودة لمنزل الزوجية.

 و تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى السعدني، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوجود جثة لسيدة مقتولة بمنطقة مساكن عبود بذات المركز، وعلى الفور انتقل المقدم علي شاكر، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، والمقدم عيد سليمان، نائب مأمور المركز، وعثر على جثة د.م، 40 عاما، مصابة بعدة طعنات وجروح، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ي.خ، زوج المجنى عليها، وتبين أن المتهم بعدما عاد من من دولة ليبيا، فجر اليوم، وعقب رجوعه انتظر المجني عليها، أمام مسكنها، وذلك أثناء ذهابها لتوصيل أبنائها إلى المدرسة، وتوسل إليها بالرجوع لمنزل الزوجية، إلا أنها رفضت فباغتها بعدة طعنات حتى فارقت الحياة في الحال.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، من إلقاء القبض على المتهم والأداء المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق، وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة.

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