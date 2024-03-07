مسئول إسرائيلي: تل أبيب ترحب ببناء أمريكا لرصيف مؤقت لتقديم المساعدات لغزة

قال مسؤول إسرائيلي، وفقا لما نشرته أكسيوس، إن إسرائيل ترحب وتدعم بشكل كامل نشر رصيف مؤقت لتسهيل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

ووفقا لما ورد تمت مناقشة المبادرة من قبل مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، وسيتم تنفيذها بالتنسيق الكامل بين الطرفين.,

سيعلن الرئيس بايدن في خطابه عن "حالة الاتحاد" اليوم الخميس أنه أمر الجيش الأمريكي بإجراء "مهمة طارئة" لفتح طريق بحري للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

تعد خطة إنشاء ميناء مؤقت في غزة أهم مبادرة إنسانية أمريكية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، وتظهر الشعور بالإلحاح داخل البيت الأبيض بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

وقال مسؤولون أمريكيون للصحفيين إن الميناء المؤقت سيسمح لمئات شاحنات المساعدات بالدخول إلى غزة كل يوم، على الرغم من أنه سيستغرق بضعة أسابيع على الأقل قبل تشغيله.

الإعلان أيضًا وسيلة يظهر بها بايدن لمنتقديه داخل الحزب الديمقراطي أنه يتخذ المزيد من الخطوات لمعالجة الأزمة.

وقال مسؤول أمريكي كبير "الرئيس طلب منا دراسة كل الخيارات لتوصيل المزيد من المساعدات لغزة وعدم انتظار الإسرائيليين."