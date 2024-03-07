تقتل 63 يوميا..ضياء رشوان: إسرائيل تحتفل باليوم العالمي للمرأة بطريقتها |فيديو

تحدث الإعلامي ضياء رشوان، عن الأوضاع في قطاع غزة، لافتا: "أعداد الشهداء في تزايد".

وأضاف الإعلامي ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "Etc"،: "كانت هناك مفاوضات تتم في القاهرة منذ عدة أيام استكمال للمقترحات التي أجريت في مباحثات باريس، ولازال الأمل معلق عليها".

وأشار الإعلامي ضياء رشوان،: "الفلسطينيين في غزة يعيشون في خوف متواصل على مدار 24 ساعة"، موضحا: "نموذج المرأة الغزاوية التي يحتفل بها اليوم العالمي للمرأة أكثر الاحتفالات قسوة على أي مرأة في العالم".

وتابع الإعلامي ضياء رشوان،: "63 إمراة تُقتل يوميا في غزة، و37 أسرة كل يوم تفقد الأم في غزة"، لافتا: "6 آلاف أسرة فقدت الأم منذ 7 أكتوبر حتى الآن في قطاع غزة"، معقبا: "إسرائيل الدولة المتقدمة الدولة رقم 1 في الديمقراطية في الشرق الأوسط التي تحمل قيم الغرب المتقدم الإنساني صانع حقوق الإنسان تحتفل باليوم العالمي للمرأة بطريقتها".

