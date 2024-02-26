أخبار التوك شو.. أبوالعينين: مصر بعد مشروع رأس الحكمة في حتة تانية وعلينا التسويق للاستثمار.. ضياء رشوان: بدء الحوار الاقتصادي غدا واجتماع مدبولي ومجلس الأمناء يعكس اهتمام الدولة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

أبوالعينين: مصر بعد مشروع رأس الحكمة «في حتة تانية».. وعلينا التسويق للاستثمار

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.









ضياء رشوان: بدء الحوار الاقتصادي غدا واجتماع مدبولي ومجلس الأمناء يعكس اهتمام الدولة

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، من الاجتماعات المهمة التي تعكس اهتمام الدولة المصرية بالحوار الوطني، متابعًا: "الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء قام بدعوة لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى وهذه اللجنة قام بتشكيلها مجلس الأمناء وتم بدء الحوار الاقتصادي المتعمق والأشمل بحضور المقرر العام للمحور الاقتصادي".



محمود فوزي: خطة الحكومة تعكس جدية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك اهتمام رائع وكبير من الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، للالتقاء بأعضاء الحوار الوطني، مشددًا على أن مجلس الوزراء، وصف الحوار الوطني بأنه منصة وطنية مهمة.



رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: مشروع تطوير رأس الحكمة ناجح ومحترم

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن أعضاء الحوار الوطني يمثلون اتجاهات سياسية واقتصادية متعددة، وقدموا التهنئة لمجلس الوزراء على الصفقة الناجحة "رأس الحكمة".





الوزراء يزف بشرى: الإفراج عن السلع الإستراتيجية والأدوية تدريجيا وفقا لحاجة السوق

قال المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن اجتماع الحكومة اليوم جاء لتوفير النقد الاجنبي المطلوب للافراج عن السلع الاستراتيجية بالجمارك ، موضحا انه خلال الاجتماع تم الاتفاق على توفير النقد الاجنبي الازم للافراج عنها .



الوزراء: الحكومة حريصة على حضور جلسات الحوار الوطني

قال محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على تنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، متابعا: رئيس الوزراء وجه بضرورة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى والمشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية.



أطمئن الجميع.. مستشار الرئيس: نتابع كل الفيروسات التنفسية.. ولا يوجد أي قلق

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، من أننا نعيش حاليا في موسم انتشار الفيروسات التنفسية، مضيفا أن الدولة تعمل على رصد كل الفيروسات لصالح المواطن المصري.

محمود فوزي: رئيس الوزراء وافق على تشكيل لجنة تجتمع مع الأمناء بشكل دوري

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ان اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مع مجموعة من مجلس الأمناء والمقرر العام للمحور الاقتصادي، كان وديا، متابعا: رئيس الوزراء أعرب عن اهتمامه بالتطبيق العملي لمخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.



عوض تاج الدين: المتحورات متواجدة منذ 15 عاما .. ونقدم تطورات الوضع الوبائي بكل أمانة

علق محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، على بيان مجلس الوزراء الخاص بنفي تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر.

