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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبوالعينين: مصر بعد مشروع رأس الحكمة «في حتة تانية».. وعلينا التسويق للاستثمار

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

وكانت جلسة البرلمان، تتعلق بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

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أبو العينين: علينا الاستفادة القصوى من مشروع رأس الحكمة وفتح آفاق أكبر للاستثمار.. وتوجيه المنح الواردة لمصر نحو صناعات المستقبل

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أبو العينين: مشروع رأس الحكمة ولد عملاقا.. ويمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصري ورسالة ترحيب بالاستثمارات العربية والأجنبية في بلدنا

وصرح النائب أبو العينين، بأن الاتفاقية ستساعد على التميز في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بتقييم كل ما ورد إلى مصر من منح، ومعرفة هل تم الاستفادة منها أم لا؟، وكيفية تعظيم الاستفادة من تلك المنح؟، معلقا: «منظومة المنح الآتية تحتاج إلى نظام وإطار، ويجب أن تحدد معالمها جميعا، ويجب أن يكون هناك تحديدا لمعالمها من خلال منظومة منح عامة».

وقال النائب محمد أبو العينين،: «أوافق على اتفاقية تمويل البرنامج الوطني لبرامج المخلفات الصلبة"، مضيفا: «بعد صفقة مشروع رأس الحكمة؛ علينا الاستفادة القصوى من هذا المشروع الضخم في فتح آفاق أكبر للاستثمار».

وأضاف النائب محمد أبو العينين،: «المنح المقبلة متواضعة، وأخشى أن تدخل في عمليات المرتبات والاستشارات المختلفة، ولا تدخل في موضعها الصحيح، ومصر منذ أمس بعد عقد مشروع رأس الحكمة، ، أصبحت في مكان آخر».

وأكد النائب محمد أبو العينين: «يجب الاستفادة من مشروع رأس الحكمة في كل المجالات الصناعية والزراعية والسياحية»، مشددا على أهمية التسويق للاستثمار في مصر.

وشدد على أهمية تقديم مشروعات حيوية ذات قيمة مضافة للمستثمر، من خلال مزايا، وفقا للمنظومة الجديدة للاستثمار، وبما تتمتع به من مناخ جاذب للاستثمار.

ودعا أبو العينين، إلى ضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من كل المنح الواردة إلى مصر، وتوجيهها إلى صناعات المستقبل، لا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد وكيل مجلس النواب، أهمية الاتفاقيات الدولية وما تم فيها خلال الفترة الماضية، قائلا: «نتمنى لمصر اقتصادا قويا، بما يسهم في الحد من التضخم»، مشيرا إلى أن الوصول إلى اقتصاد قوي يتم من خلال مشروعات إنتاجية حيوية في كل المجالات.

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