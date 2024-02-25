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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو العينين: علينا الاستفادة القصوى من مشروع رأس الحكمة وفتح آفاق أكبر للاستثمار.. وتوجيه المنح الواردة لمصر نحو صناعات المستقبل

صدى البلد

أبو العينين وكيل مجلس النواب:

* يجب تقديم مشروعات حيوية ذات قيمة مضافة للمستثمر

* نتمنى لمصر اقتصادا قويا بما يساهم في الحد من التضخم

* الوصول إلى اقتصاد قوي يتحقق من خلال مشروعات إنتاجية حيوية في كافة المجالات

 

أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته على اتفاقية تمويل البرنامج الوطني لبرامج المخلفات الصعبة، مشيرا إلى أنها اتفاقية هامة بشأن عمليات التطوير فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 612 لسنة 2023بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

ودعا أبو العينين، إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من كافة المنح الواردة إلى مصر وتوجيهها إلى صناعات المستقبل، لاسيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه بعد الصفقة التي تم الإعلان عنها بشأن مشروع رأس الحكمة، علينا الاستفادة القصوى من هذا المشروع الضخم، في فتح آفاق أكبر للاستثمار في مصر.

وشدد أبو العينين، على ضرورة الاستفادة من مشروع رأس الحكمة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، مشيرا إلى أهمية التسويق للاستثمار في مصر.

ودعا النائب، إلى أهمية تقديم مشروعات حيوية ذات قيمة مضافة للمستثمر من خلال مزايا، وفقا للمنظومة الجديدة للاستثمار في مصر، وبما تتمتع به من مناخ جاذب للاستثمار.

وأكد وكيل مجلس النواب، على أهمية الاتفاقيات الدولية وما تم فيها خلال الفترة الماضية، قائلا: نتمنى لمصر اقتصادا قويا بما يساهم في الحد من التضخم، مشيرا إلى أن الوصول إلى اقتصاد قوي من خلال مشروعات إنتاجية حيوية في كافة المجالات.

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