عوض تاج الدين: المتحورات متواجدة منذ 15 عاما .. ونقدم تطورات الوضع الوبائي بكل أمانة

علق محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، على بيان مجلس الوزراء الخاص بنفي تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر.

قال محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، ليس هناك فيروسات تنفسية جديدة مثلما يقال، وموسم الشتاء يكثر به الأمراض التنفسية، مشيرا إلى أن الوزارة تعلن كافة تفاصيل الخاصة بالفيروسات بكل وضوح.



أوضح أن المرصود من الفيروسات هو المعروف والمعلن وهو الذي يتم التعامل معه، مشيرا إلى أن الغالبية العظماء من الحالات هي بسيطة وبعض الحالات شديدة ويتم رصدها.

شدد على أن الدولة المصرية حرصت على نقل الحقيقة كاملة للمواطنين فيما يخص الوضع الوبائي منذ فيروس كورونا، منوها بانه من الطبيعي والمعتاد وجود فيروسات تصيب الإنسان.



ولفت إلى أن الفيروسات وتحوراتها موجودة منذ 15 عام، ومنظمة الصحة العالمية ترصد الفيروسات بشكل مستمر.



