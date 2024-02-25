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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حقيقة تسرب فيروس تنفسي جديد لـ مصر عبر الوافدين من الخارج.. تفاصيل

الفيروسات التنفسية
الفيروسات التنفسية

كشف الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة في الهيئة العامة للمصل واللقاح، عن ما أثير بشأن تفشي فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، قائلا : "نسمع شائعات غريبة جدا عن أمراض وأوبئة ليس لها وجود أو أي أساس من الصحة".

وأكد "الحداد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور" أن معدلات الإصابة بالفيروس المخلوي تقل بنسبة كبيرة جدا، ومع دخول الصيف والربيع، فإن حدة الانفلونزا ستقل بنسبة كبيرة، موضحا أن موسم الفيروسات التنفسية قارب على الانتهاء. 

فيروس كورونا

وأوضح رئيس قسم الحساسية والمناعة في الهيئة العامة للمصل واللقاح، أن الدرجة الوبائية في مصر، هي نفس الفيروسات المعتاد ظهورها خلال هذا التوقيت مثل الانفلونزا والبرد وفيروس كورونا، أي أننا نتحدث عن المجموعة التنفسية التي نصاب بها كل عام موجودة في هذا العام، مع اختلاف أنّ شدة بعض الأمراض تزداد والبعض يقل.

فيروس تنفسي الدكتور أمجد الحداد المناعة الفيروس المخلوي الفيروسات التنفسية

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