عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز الشيخ زايد يفتتح معرض أهلا رمضان.. صور

صدى البلد

افتتح المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، وهالة غريب، وكيل وزارة التموين بالجيزة، والمهندس أحمد فؤاد ابو حسين، رئيس مجلس الأمناء، واللواء محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة ريكون للإنشاءات والطاقة، معرض «أهلًا رمضان» الرئيسي المقام بمركز خدمات الحي الأول بساحة انتظار كلية الهندسة على مساحة ١٠٠٠ م2 لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والخضراوات بأسعار مخفضة بمدينة الشيخ زايد.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرازق، أن المعرض يقيمه الجهاز بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة،  ومديرية التموين، لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس الجهاز أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي يتم افتتاحها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن المعرض يضم ٥٢ باكية لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح بين 15% إلى 25%، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بالمبادرة، والتي قامت بعرض السلع الأساسية من (الأرز والزيوت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

واستمع رئيس الجهاز داخل المعرض إلى آراء المواطنين المترددين عليه، للتأكد من مدى رضاهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، وجميع السلع الغذائية تحت إشراف الإدارة البيطرية بالشيخ زايد ومديرية التموين، للرقابة على اللحوم والدواجن وضبط الأسعار.

جدير بالذكر أنه يوجد قافلة طبية من الإدارة الصحية بالشيخ زايد لتقديم الخدمات الطبية (قياس ضغط وسكر كوليسترول ) للمواطنين بالمجان.

حضر الافتتاح المهندس أسامة فكري، نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والدكتورة منى بركات، معاون رئيس الجهاز، وسامية إسماعيل، مدير تموين أكتوبر، والدكتورة سحر الحسيني، وكيل مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الأمناء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

ترشيحاتنا

حكم أداء سنة الجمعة القبلية.. ماذا قال الفقهاء ؟

إيهاب الكومي يكشف حقيقة الأزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح

بث مباشر ..الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

مستريح الوحدات السكنية يعترف: أوهمت الضحايا أني مسئول حكومي للاستيلاء على اموالهم

موازنة البرلمان: تصنيف موديز الأخير يزيد الثقة في قدرات الاقتصاد المصري

الأقمار الصناعية تكشف السبب الحقيقي لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي فاروق تتألق بإطلالة غير متوقعة في الرياض.. شاهد

فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

القوات المسلحة تنظم معرضاً فنياً ومهرجانا ًرياضياً للمحاربين القدماء وأسر الشهداء

ختام التدريب المصرى الباكستاني.. بيان عملى لإقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية

فيديو

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ