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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|جوجل تحضر مفاجأة لمستخدمي واتساب.. شاومي تخطف الأنظار بهاتفها الأحدث والأغلى على الإطلاق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بسعر باهظ وتصميم فخم.. لايكا تطلق كاميراتها الفاخرة مع معالج Maestro-IV
 

كشفت شركة لايكا Leica الألمانية، عن أحدث إصداراتها من الكاميرات الرقمية تحت اسم Leica SL3، ذات الإطار الكامل بدون مرآة مع معالج Maestro-IV الجديد.

جوجل تحضر مفاجأة لعشاق تطبيق واتساب.. ميزة جديدة

تعتزم شركة جوجل Google، إدماج إحدي مزايا تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp، مع أشهر خدماتها والتي تم رصدها مؤخرا على هواتف Pixel المملوكة للشركة، وتعتبر من أحدث ميزاتها المختلفة التي تتيحها لمستخدمي تطبيق الدردشة على أندرويد.

 

مواصفاته هتشجعك تشتريه.. سعر شاومي Redmi Note 13 في مصر.. صور

سعر شاومي Redmi Note 13 في مصر.. تزامنا مع طرح Xiaomi، أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة في الأسواق المصرية، حيث تأتي سلسلة Redmi Note 13، مع تحسينات كبيرة في التصميم والكاميرا والشاشة والمعالج، يتساءل العديد من متابعي أسعار الهواتف الذكية، عن سعر شاومي Redmi Note 13 في مصر.

 

تشتري إيه؟.. مقارنة بين ريلمي 12 بلس وRealme 12 Pro Plus

أعلنت شركة ريلمي عن أحدث هواتفها الذكية، خلال الأسبوع الماضي، ضمن تشكيلة Realme 12 يأتي كلا الهاتفين مزودان بميزات متقدمة ومواصفات عالية الجودة، يوفر كلاهما تصميم مماثل وشاشات AMOLED وكاميرات عالية الدقة وقدرات شحن سريع، ومع ذلك، هناك اختلافات ملحوظة بين الطرازين من حيث المعالج وإعداد الكاميرا والتصميم.

 

بمواصفات وكاميرات ممتازة.. شاومي تطلق موبايل مزود بـ HyperOS

أطلقت شركة شاومي الصينية، هاتفها الجديد Xiaomi 14، والذي يعد منافس أندرويد لجهاز سامسونج الرائد Galaxy S24، وذلك بفضل مجموعة من أفضل الميزات الرائعة بسعر أرخص.

 

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