أخبار التكنولوجيا|جوجل تحضر مفاجأة لمستخدمي واتساب.. شاومي تخطف الأنظار بهاتفها الأحدث والأغلى على الإطلاق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت شركة لايكا Leica الألمانية، عن أحدث إصداراتها من الكاميرات الرقمية تحت اسم Leica SL3، ذات الإطار الكامل بدون مرآة مع معالج Maestro-IV الجديد.

تعتزم شركة جوجل Google، إدماج إحدي مزايا تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp، مع أشهر خدماتها والتي تم رصدها مؤخرا على هواتف Pixel المملوكة للشركة، وتعتبر من أحدث ميزاتها المختلفة التي تتيحها لمستخدمي تطبيق الدردشة على أندرويد.

سعر شاومي Redmi Note 13 في مصر.. تزامنا مع طرح Xiaomi، أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة في الأسواق المصرية، حيث تأتي سلسلة Redmi Note 13، مع تحسينات كبيرة في التصميم والكاميرا والشاشة والمعالج، يتساءل العديد من متابعي أسعار الهواتف الذكية، عن سعر شاومي Redmi Note 13 في مصر.

أعلنت شركة ريلمي عن أحدث هواتفها الذكية، خلال الأسبوع الماضي، ضمن تشكيلة Realme 12 يأتي كلا الهاتفين مزودان بميزات متقدمة ومواصفات عالية الجودة، يوفر كلاهما تصميم مماثل وشاشات AMOLED وكاميرات عالية الدقة وقدرات شحن سريع، ومع ذلك، هناك اختلافات ملحوظة بين الطرازين من حيث المعالج وإعداد الكاميرا والتصميم.

أطلقت شركة شاومي الصينية، هاتفها الجديد Xiaomi 14، والذي يعد منافس أندرويد لجهاز سامسونج الرائد Galaxy S24، وذلك بفضل مجموعة من أفضل الميزات الرائعة بسعر أرخص.