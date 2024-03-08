بسعر باهظ وتصميم فخم.. لايكا تطلق كاميراتها الفاخرة مع معالج Maestro-IV

كشفت شركة لايكا Leica الألمانية، عن أحدث إصداراتها من الكاميرات الرقمية تحت اسم Leica SL3، ذات الإطار الكامل بدون مرآة مع معالج Maestro-IV الجديد.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تتميز كاميرا لايكا الجديدة Leica SL3، بهيكل مذهل مصنوع من المعدن بالكامل مع لمسات جلدية أنيقة ومستشعر ثوري كامل الإطار بإضاءة خلفية.

مواصفات كاميرا لايكا الجديدة Leica SL3

وتتيح تقنية الدقة الثلاثية المتغيرة الفريدة داخل كاميرا Leica SL3، للمستخدمين بالتقاط صور عالية الجودة بدقة 60 ميجابكسل أو 36 ميجابكسل أو 18 ميجابكسل، وذلك باستخدام جميع وحدات البكسل للحصول على تفاصيل استثنائية في ظروف الإضاءة المختلفة.

ويضمن النطاق الديناميكي المذهل الذي يبلغ 15 توقفا ونطاق ISO الذي يتراوح بين 50 إلى 100000 أداءً ممتازا في جميع أوضاع التصوير، كما تأتي كاميرا SL3 بمعيار Leica L-mount، مما يجعلها متوافقة مع مجموعة عدسات "لايكا" الكاملة.

وزودت لايكا المتخصصة في تصنيع الكاميرات والعدسات، كاميرا SL3 بنظام ضبط تلقائي للصورة متطور يجمع بين ثلاث تقنيات قوية للحصول على صور حادة وواضحة حتى في الإضاءة المنخفضة، كما تتميز الكاميرا أيضا بميزة التعرف الذكي على الأشياء، مما يجعلها مثالية لالتقاط اللحظات العابرة.

وتأتي Leica SL3، مع محدد مناظر EyeRes عالي الدقة، والذي يوفر تجربة مشاهدة متميزة، كما يمكن للمستخدم طي شاشة اللمس مقاس 3 بوصات لزيادة المرونة.

Leica SL3

وتتضمن كاميرا SL3، برامج ترميز مثل H265 وApple ProRes والتي تعمل على تمكين مصوري الفيديو من الحصول على لقطات مذهلة بدقة 8K، كما تعمل واجهة الرمز الزمني المخصصة على تسهيل مزامنة الصورة والصوت على المستوى الاحترافي.

ولكن ما يميز هذه الكاميرا، هو معالج Maestro-IV الجديد، الذي يتعامل مع كميات كبيرة من البيانات للتعبير الاستثنائي عن الألوان والتحكم في الضوضاء.

وتتضمن خيارات الاتصال بالكاميرا، فتحات مزدوجة لبطاقة الذاكرة، وواجهة USB-C عالية السرعة، ومنفذ HDMI2.1 بالحجم القياسي، وتتميز الكاميرا أيضا بدعم تقنية البلوتوث وWi-Fi وهي مصممة لأجهزة iPhone وiPad، مما يسمح بالاتصال المباشر بأجهزة آبل.

وإلى جانب مستشعر بدقة 60 ميجابكسل، ونظام الضبط التلقائي المحسن، تتميز كاميرا لايكا SL3، ببعض المزايا من بينها مقبض يد كبير، ودعم مقاومة الماء وفقا لمعيار IP54، وتأتي الكاميرا مع مفتاح تشغيل مزود بمؤشر LED، وشاشة LCD مقاس 3.2 بوصة تعمل باللمس، وذاكرة SD.

وبفضل ميزاتها ووظائفها الرائعة، تلبي كاميرا Leica SL3 احتياجات جميع المصورين مما يعزز مكانتها كمنافس قوي في سوق الكاميرات المتطورة بدون مرآة، ولكنها تعد من أغلى الكاميرات الرقمية الرائدة في السوق، حيث تتوفر حاليا للبيع في الصين مقابل سعر حوالي 7200 دولار أمريكي (أي ما يعادل 355.309 جنيها مصريا).