بدون برامج.. طريقة لتحويل موبايل أندرويد لـ كاميرا ويب

تعد كاميرا الويب ليست ذات جودة عالية، حتي وأن كانت مدمجة داخل لابتوب باهظ الثمن، أو يمكنك شراء كاميرا منفصلة فاخرة، ولكن هناك حل أفضل لديك يمكنك من خلاله الاستعانة بكاميرا أفضل تستخدمها كل يوم تقريبا، يمكنك ربطها بحاسوبك المحمول واستخدامها ككاميرا ويب على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل Windows أو Mac أو Linux.

لحسن الحظ، يوفر نظام التشغيل أندرويد 14 وظيفة جديدة يمكنك من خلالها توصيل أي هاتف أندرويد بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وسيتم تعريفه ككاميرا ويب، وتعمل هذه الخاصية على أي نظام أساسي يدعم تشغيل كاميرات الويب، لذلك لن تكون بحاجة إلى تثبيت أي برامج خارجية على كل من الهاتف والكمبيوتر الشخصي.



كيفية استخدام هاتف أندرويد ككاميرا ويب

الخطوة الأولى: قم بتوصيل هاتف أندرويد الخاص بك، بجهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز أو Mac أو Linux باستخدام كابل USB.

الخطوة الثانية: سيظهر إشعار على جهاز أندرويد الخاص بك ينص على "شحن هذا الجهاز عبر USB" انقر عليه.

الخطوة الثالثة: حدد "كاميرا الويب" ضمن قسم "استخدام USB لـ".

الخطوة الرابعة: سيقوم جهاز الكمبيوتر الخاص بك بتعريف هاتفك ككاميرا ويب، مما يعني أنك ببساطة لن تحتاج إلى تحديده كمصدر فيديو في تطبيق مؤتمرات الفيديو الذي تستخدمه.

الخطوة الخامسة: ستري بعض الخيارات على هاتف أندرويد الخاص بك لكيفية ظهور موجز كاميرا الويب، انقر على إشعار "كاميرا الويب" لرؤية المعاينة وعناصر التحكم في التكوين، هنا يمكنك التبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية وضبط إعدادات التكبير/التصغير.