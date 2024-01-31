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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو آيربودز AirPods ضاعت.. إزاي تلاقيها باستخدام آيفون

كيفية العثورعلى سماعة
كيفية العثورعلى سماعة آيربودز AirPods باستخدام آيفون

إذا كنت تمتلك زوجا من سماعات آبل آيربودز Apple AirPods، فهناك احتمال كبير أنك ربما تكون قد وضعتهما في غير مكانهما داخل منزلك أو مكتبك أو حتى في صالة الألعاب الرياضية، لذلك إذا كنت قد اضاعت الآيربودز خاصتك سنساعدك خلال السطور التالية على تحديد موقع سماعات الأذن الصغيرة بسهولة باستخدام هاتف آيفون.

كيفية العثورعلى سماعة آيربودز AirPods باستخدام آيفون

لحسن الحظ، إذا كنت تستخدم سماعة آيربودز AirPods مقترنة بجهاز آيفون، فيمكنك بسهولة تحديد موقعهم في ثوانٍ و العثور عليها باستخدام هاتفك المحمول.

 

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وباستخدام جهاز آيفون من آبل، يمكنك العثور على سماعة AirPods، وتحديد موقعها بسهولة عبر إصدار صوتا حتي إذا كانت داخل علبة الشحن الخاصة بها، فيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها لتشغيل صوت من سماعات آيربودز الخاص بك:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق Find My، على جهاز آيفون الخاص بك.
الخطوة الثانية: مرر لأسفل، بحثا عن "الأجهزة" أو Devices.
الخطوة الثالثة: ستري قائمة بجميع الأجهزة التي قمت بربطها بمعرف آبل الخاص بك، في هذه القائمة، ستظهر سماعة آيربودز الخاصة بك.


الخطوة الرابعة: بمجرد العثور عليها، اضغط على الاسم AirPods هذا هو المكان الذي ستجد فيه خيار "تشغيل الصوت" Play Sound، وحتى تحديد موقعهم باستخدام الإشارة الخاصة بهم.


الخطوة الخامسة: بمجرد النقر على خيار تشغيل الصوت، ستبدأ سماعات آيربودز AirPods الخاصة بك في إصدار صوت نقيق أينما كانت.
الخطوة السادسة: كل ما عليك فعله هو الانتباه إلى مصدر الصوت لتحديد موقع الآيربودز خاصتك.

كيفية العثورعلى سماعة آيربودز AirPods باستخدام آيفون
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