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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تزود أندرويد بميزة ثورية تنافس iPhone.. هذه الهواتف حصلت عليها

شريحة الاتصال الألكترونية
شريحة الاتصال الألكترونية eSIM

تقدم شركة آبل Apple، شريحة الاتصال الإلكترونية eSIM في هواتف آيفون لبعض الأسواق، وعلى ما يبدو أن شركة جوجل ستتبع نفس المسار، حيث تشير أحدث التقارير إلى أن نظام أندرويد سيسهل نقل ملفات تعريف eSIM إلى جهاز آخر، مما يجعله خيارا قابلا للتطبيق لملايين مستخدمي Android.

وكانت جوجل قد قدمت تقنية نقل eSIM الجديدة خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة العام الماضي، والتي ستسمح لمستخدمي أجهزة أندرويد بنقل خطة الهاتف المحمول من جهاز إلى آخر دون الحاجة إلى استخدام بطاقة SIM فعلية، وهي كانت متاحة فقط لأجهزة Pixel، وأصبحت متاحة الآن لأجهزة سامسونج Galaxy Ultra 24.

 

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جوجل تطرح خيار نقل شريحة الاتصال الإلكترونية eSIM على أندرويد

وقد تم رصد الخيار مع تحديث سامسونج الجديد One UI على هاتف Galaxy S24 Ultra، حيث تمكن المرشد "مشعل الرحمن" من نقل بطاقة eSIM من جهاز أندرويد إلى آخر وكلاهما من علامات تجارية مختلفة.

وتشير حقيقة أن أجهزة سامسونج تمكنت من تشغيل خيار نقل eSIM إلى هواتف Android 14 الأخرى إلى أن جوجل تقترب من جعل الميزة متوافقة مع جميع الهواتف التي تعمل بإصدار أندرويد.

وتعد عملية نقل eSIM بسيطة، فعندما يكون هاتفك القديم والجديد بالقرب من بعضهما البعض، ستظهر رسالة مطالبة "نقل بطاقة SIM إلى طراز الهاتف الجديد" على جهازك القديم، انقر فوق التالي وسيظهر رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الجديد، بينما سيظهر محدد منظر صغير للكاميرا على هاتفك القديم، ما عليك سوى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا باستخدام الهاتف القديم، وسيبدأ النظام في نقل جميع معلوماتك تلقائيا.

ويشار إلى أن آبل تبيع طرازات آيفون الجديدة بإصدار eSIM فقط في الولايات المتحدة، ومع التوافق الجديد، يمكن للعديد من الأشخاص التبديل من آيفون إلى أندرويد أو العكس، إذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام هواتفهم مع ملفات تعريف eSIM فقط.

وتتوفر شريحة الاتصال الألكترونية eSIM كخيار شبكة ثانوي في معظم الهواتف المتميزة مثل سلسلة Pixel 8 ونماذج iPhone 15، كما أن جعل خيار النقل أسهل سيجذب المزيد من مستخدمي أندرويد للتخلي عن شبكات SIM الفعلية.

ووفقا لموقع eSIM، توفر شرائح eSIM فوائد متعددة، من بينها تجنب شراء بطاقة SIM جديدة، وتخزين ملفات تعريف متعددة على جهاز واحد والتبديل بينها بسهولة، وتستخدم بطاقة eSIM مساحة أقل وأكثر متانة وموثوقية من بطاقة SIM التقليدية.

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