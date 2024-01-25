لو بتستخدم واتساب على أندرويد.. استعد لدفع أموال قريبا

يواجه مستخدمو واتساب WhatsApp، خطر فقدان النسخ الاحتياطية للدردشات، حيث سيتلقي أصحاب هواتف أندرويد المستخدمين لتطبيق المراسلة الشهير، إشعارا جديدا يخبرهم بأنه سيتعين عليهم الدفع مقابل الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية من دردشاتهم على التطبيق.

وأشار تقرير سابق، إلى أنه سيتعين علي مستخدمي واتساب الذين يرغبون في عمل نسخة احتياطية من جميع محادثات عبر أجهزة أندرويد، الاشتراك بخدمة جوجل المدفوعة Google One، والبدء في دفع اشتراكا شهريا أو سنويا للحفاظ على نسخ الرسائل الخاصة بهم على خدمة جوجل السحابية.





لذلك، قد يصبح حفظ النسخ الاحتياطية لرسائل واتساب بمقابل مادي أمرا صعبا على مستخدمى هواتف أندرويد، خاصة وأن هذه الخدمة كانت متاحة مجانا علي مدار سنوات وبدون اشتراكات أو مقابل مادي، فقط كل ما علي المستخدمين فعله هو ربط حساب واتساب بحساب جوجل المسجل على الهاتف لعمل نسخ احتياطية مجانية من المحادثات على الخدمة السحابية المجانية جوجل درايف Google Drive.

ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي يجري فيه Google Drive بعض التعديلات على سياسة تخزين البيانات الخاصة به في عام 2024، حيث تقدم شركة جوجل حاليا سعة تخزينية مجانية تبلغ 15 جيجابايت لجميع مستخدمي أجهزة أندرويد، ويمكن للعملاء الذين يريدون مساحة أكبر لبياناتهم الدفع مقابل اشتراك Google One.

وفي السابق، كان لدى شركة ميتا وجوجل، اتفاق ينص على أنه لن يتم احتساب النسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب على أندرويد ضمن الحد الأقصى البالغ 15 جيجابايت، ولكن هذا الاتفاق قد انتهى الآن.

وحاليا، لم يتمكن مستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب، من الوصول للنسخ الاحتياطية المجانية غير المحدودة المقترنة بحساب جوجل، وقد يتلقى قريبا مستخدمي الاصدار المستقر من واتساب إشعارا على التطبيق نفسه أو على البريد الإلكتروني من جوجل قبل شهر من تنفيذ القرار الجديد يؤكد على تغيير حالة النسخ الاحتياطي الخاصة بهم.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع تنفيذ هذا القرار في وقت مبكر من هذا العام، إلا أن الجدول الزمني الدقيق لتنفيذه لا يزال غير واضح حتي الآن.

ما هو السبب وراء هذا التغيير؟

أشار متحدث باسم شركة جوجل الأمريكية، إلى تزايد قاعدة مستخدمي واتساب وانتشار الرسائل كثيفة البيانات، مثل الصور عالية الدقة، كأحد الأسباب وراء هذا التغيير، حيث أصبح أكثر من 1.5 مليار شخص يستخدم تطبيق المراسلة شهريا خلال عام 2018، وذلك عندما توقفت جوجل لأول مرة عن حساب بيانات واتساب كجزء من حد التخزين المجاني المتاح للمستخدم.



وعلى الرغم من رفض شركة “ميتا” مالكة التطبيق، تقديم بيانات محدثة حول عدد مستخدمي واتساب النشطين شهريا، فمن المحتمل أن قاعدة مستخدمي تطبيق المراسلة استمرت في النمو بشكل مطرد خلال السنوات الأربع منذ احتفالها باجتياز قاعدة المستخدمين الـ 2 مليار مستخدم نشط.

وتتمثل إحدى الإستراتيجيات التي اتبعتها شركة “ميتا”، لتقليل كمية البيانات الاحتياطية التي يتم تخزينها عبر خدمة Google Drive، في طرح ميزة اختفاء الرسائل، والتي تقوم بحذف الرسائل النصية التي اعتبرها المستخدم أقل أهمية وأنه لا يهتم بحفظها.

ما الذي يقدمه اشتراك Google One؟



يبدأ أرخص مستوى اشتراك بخدمة Google One للحسابات الشخصية بسعر 2 دولار شهريا أو 20 دولارا سنويا، إمكانية الوصول إلى 100 جيجابايت من مساحة التخزين.

وتتيح جوجل للمستخدمين إمكانية مشاركة هذه المساحة البالغة 100 جيجابايت من قبل ما يصل إلى 5 أشخاص، وفي حال كان المستخدم يحتاج إلى مساحة أكبر، سيتعين عليه لإضافة المزيد من مساحة التخزين الترقية لخطة أعلى بخدمة Google One، بسعة 200 جيجابايت، وتبلغ تكلفتها 30 دولارا سنويا، بينما تبلغ تكلف الخطة الضخمة بسعة 2 تيرابايت حوالي 100 دولار سنويا.

ومن المحتمل أن تقدم شركة جوجل، المزيد من خطط الاشتراك لحث المستخدمين الجدد على الإقبال على الخدمة المأجورة، لاسيما مع بدء تغيير النسخة الاحتياطية لتطبيق واتساب، وبفضل السياسة الجديدة ستحقق جوجل المزيد من الإيرادات بفضل مستخدمي واتساب الذي يتمتع بشعبية كبيرة تتخطي 2 مليار مستخدم حول العالم.

وإلى جانب مساحة التخزين المتزايدة، يحصل مشتركو Google One على إمكانية الوصول إلى ميزات التعديل الإضافية لتطبيق “صور جوجل”، مثل أداة Magic Eraser، كما سيحصل المشتركون في خطة 200 جيجابايت أيضا على رصيد متجر بنسبة 3 % عند التسوق في متجر Google Store- المخصص للمنتجات المادية مثل هواتف Pixel وأجهزة Google الأخرى-، وبالإضافة إلى ذلك سيحصل المشتركون في خطة 2 تيرابايت على 10%.