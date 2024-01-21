أسرار WhatsApp.. حيلة سريعة لمشاركة استوري واتساب على الفيسبوك

تتمثل إحدى فوائد التواجد في نظام "ميتا" البيئي في التكامل السلس بين تطبيقات مثل فيسبوك وإنستجرام وواتساب، تدعم جميع المنصات الثلاث ميزة القصص التي تختفي تلقائيا بعد 24 ساعة، ومع التحديث الأخير، يمكنك مشاركة حالة واتساب تلقائيا مع قصة حسابك علي فيسبوك.

وبعد توفر الميزة مع التحديث الأخير لتطبيق المراسلة على أجهزة آيفون وأندرويد، سنوضح لك فيما يلي كيفية نشر قصة واتساب علي فيسبوك تلقائيا.

كيفية نشر قصة واتساب علي فيسبوك لأندرويد

تتوفر هذه الميزة بين تطبيقي فيسبوك وواتساب على الهاتف المحمول، قم أولا بتثبيت تطبيق فيسبوك على هاتفك وتسجيل الدخول باستخدام تفاصيل حسابك، اتبع الآن الخطوات أدناه لربط حساب واتساب بـ فيسبوك.

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتف أندرويد، واضغط على قائمة النقاط الثلاث في الأعلى، وحدد الإعدادات.

مشاركة حالة الواتساب

الخطوة الثانية: اضغط على الخصوصية وافتح الحالة.

الخطوة الثالثة: حدد فيسبوك ضمن خيار “مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بي عبر حساباتي”.

الخطوة الرابعة: اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة، ثم اضغط على “موافقة”، الآن سيتم مشاركة حالة واتساب على فيسبوك، فعند تحميل حالة واتساب جديدة سيتم مشاركتها كقصة فيسبوك تلقائيا.

مشاركة حالة الواتساب

مشاركة حالة الواتساب على الفيسبوك للايفون

تتوفر القدرة على مشاركة حالة واتساب الخاصة بك تلقائيا على فيسبوك على آيفون أيضا، اتبع الخطوات أدناه لإجراء بعض التغييرات:

1. قم بتشغيل تطبيق واتساب على جهاز آيفون الخاص بك وانتقل إلى علامة التبويب “الإعدادات”.

2. حدد الخصوصية، ثم اضغط على خيار الحالة.

3. اضغط على البدء، وسيقوم واتساب باكتشاف حسابك الحالي على فيسبوك تلقائيا، بمجرد القيام بذلك، انقر فوق “موافقة” من المطالبة التالية.

مشاركة حالة واتساب

4. إذا كنت تريد مشاركة حالة واتساب مع حساب فيسبوك آخر، فانقر فوق “هل لديك حساب مختلف؟”، بعد إدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول، ستتمكن من مشاركة حالة واتساب الخاصة بك كقصة على فيسبوك.

5. عندما تشارك حالة على واتساب، ابحث عن أيقونة فيسبوك في الأسفل قبل الضغط على زر الإرسال، يمكنك أيضا تخصيص حالة واتساب الخاصة بك باستخدام الملصقات وأدوات الاقتصاص والنصوص والرسومات المبتكرة.