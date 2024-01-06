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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خد بالك واتساب هيدمر الباقة.. 4 نصايح لتقليل الإنترنت عند استخدام WhatsApp

واتساب
واتساب

أصبح تطبيق واتساب WhatsApp، لا غنى عنه في حياة الناس اليومية، فهو أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعا وشعبية حول العالم، مع أكثر من ملياري مستخدم، ولكن مع زيادة أسعار الإنترنت الأخيرة قد تفكرمرة أخرى في طريقة استخدامك لهذا التطبيق خاصة إذا كنت تستخدمه أثناء تشغيل باقة الجوال وبخطة بيانات محدودة، وذلك لأنه يعد من أكثر التطبيقات استهلاكا لبيانات الجوال.

ونظرا لأننا نعتمد بشكل كبير على تطبيق واتساب سواء في حياتنا الشخصية أو المهنية، قد يتسبب كثرة استخدامه خاصة عند تبادل ملفات الوسائط في نفاذ باقة الإنترنت بسرعة كبيرة، لذلك يجب عليك تقليل استخدام بيانات التطبيق، وإلا ستنفذ باقة الإنترنت بسرعة قبل انتهاء الشهر.

 

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تقليل استهلاك الإنترنت أثناء استخدام واتساب


ولحسن الحظ، يحتوي تطبيق واتساب على بعض الميزات الأساسية التي يمكن أن تساعدك على التغلب على هذه المشكلة، حيث يوجد بالتطبيق إعدادات خاصة من شأنها تقليل الميجابايت التي يستهلكها، يمكنك من خلالها ضبط معدل استهلاكه لباقة البيانات الخاصة بك، سنعرض لك في هذه المقالة 4 طرق يمكنك الاستفادة منها لتقليل استهلاك بيانات الهاتف أثناء استخدام تطبيق واتساب:

النصيحة الأولى: تجنب إرسال الصور بدقة HD:

قد تعد ميزة واتساب الجديدة نعمة ونقمة في نفس الوقت، حيث أتاحت خدمة المراسلة مؤخرا لمستخدميها خيارا جديدا يمنحهم القدرة على إرسال الصور والفيديوهات بدقة عالية HD، ولكن نظرا لأن إرسال الوسائط على واتساب قد يستهلك الكثير من الميجابايت، فقد تكلفك إرسال صورة واحدة بميزة HD، أضعاف ما قد يستهلكه إرسال 5 صور بالدقة العادية، لذلك تجنب النقر على زر HD عند إرسال صور أو فيديوهات عبر واتساب خاصة عند تشغيل باقة الجوال.

النصيحة الثانية:  قم بتعطيل التنزيلات التلقائية للوسائط:

إذا كنت تتلقى الكثير من ملفات الوسائط عبر واتساب، فمن المحتمل أن يكون استهلاكك للبيانات مرتفعا جدا، حيث قد يكون بعضها كبيرة الحجم، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك البيانات، لذلك يمكنك ضبط إعدادات التطبيق لتنزيل ملفات الوسائط تلقائيا فقط عند استخدام الواي فاي فقط مما يوفر من استهلاك بيانات هاتفك المحمول، كل ما عليك فعله هو:

- افتح تطبيق واتساب> من خيار الإعدادات> انقر على استخدام البيانات ومساحة التخزين> ومن قسم تنزيل الوسائط تلقائيا> اضغط على خيار عند الاتصال بشبكة Wi-Fi فقط.

تنزيل ملفات الوسائط

النصيحة الثالثة: تفعيل استخدام بيانات أقل أثناء مكالمات واتساب:

يحتوي واتساب على ميزة مخصصة لتقليل استخدام بيانات مكالمات الصوت والفيديو، والذي يسمح لك بتقليل كمية البيانات التي يستخدمها أثناء إجراء المكالمات الصوتية، ولتفعيلها اتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق واتساب> من خيار الإعدادات> انقر على استخدام البيانات ومساحة التخزين> تحت قسم إعدادات الاتصال> انقر على خيار استخدم بيانات أقل للمكالمات Low Data Usage.

مكالمات واتساب

النصيحة الرابعة: تعطيل النسخ الاحتياطي لدردشة واتساب:

تستهلك النسخ الاحتياطية لمحادثات واتساب أيضا بياناتك، حيث يتيح لك التطبيق عمل نسخة احتياطية من الدردشات وملفات الوسائط والاحتفاظ بنسخة منها على خدمة جوجل درايف، على الرغم من أهمية النسخ الاحتياطي لرسائل واتساب وملفات الوسائط، فهذا يشكل عبئا على باقة جوالك، لذا يمكنك تقليل استهلاك البيانات وضبط عملية النسخ الاحتياطي عند الاتصال بشبكة واي فاي فقط، كل ما عليك فعله هو:

- افتح تطبيق واتساب> من خيار الإعدادات> انقر على خيار الدردشات> تحت قسم النسخ الاحتياطي للدردشات> انقر على خيار واي فاي Wi-Fi فقط.

النسخ الاحتياطية
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