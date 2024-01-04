4 تغييرات ضخمة قادمة إلى واتساب في 2024.. لازم تعرفها

يعد واتساب WhatsApp، أحد أكبر خدمات المراسلة شيوعا في العالم، ويقوم بإضفة ميزات جديدة باستمرار لتحسين الخدمات، قبل إصدار التحديثات للمستخدمين العاديين، تقوم خدمة التراسل أولا باختبار المزايا الجديدة مع مختبري النسخة التجريبية لحل أي مشكلات فنية قد تؤثر على أداء التطبيق وتجربة المستخدم.

ونظرا لأن واتساب يملك العديد الإصدارات على منصات مختلفة، فقد قامت خدمة البيانات WABetaInfo، برصد جميع أحدث الميزات القادمة إلى الخدمة على إصدار أندرويد وiOS والويب، فيما يلي سنوضح لكم أبرز التغييرات التي ستأتي إلى واتساب خلال 2024:

4 تغييرات ضخمة قادمة إلى واتساب في 2024

1. اسم المستخدم:

يختبر واتساب ميزة للسماح للمستخدمين بإنشاء اسم مستخدم منذ منتصف عام 2023، حيث أشار WABetaInfo إلى أن هذه الميزة يتم اختبارها مع عملاء الويب أيضا، وبمجرد أن يختار المستخدمون اسم المستخدم الفريد الخاص بهم على إصدار الويب، سيكون لديهم المرونة للتواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف من أجل الحفاظ على خصوصيتهم.

2. شارات التحقق:

سيطرح واتساب أيضا تحديثا جديدا عبر برنامج الإصدار التجريبي على Google Play، سيجلب ميزة اختيارية للشركات تتيح لهم إضافة شارة تم التحقق منها إلى قنواتها، والتي ستكون متاحة في التحديث المستقبلي.

3. واجهة جديدة لإصدار الويب:

رصد فريق WABetaInfo، واجهة جديدة لإصدار واتساب المخصص للويب، يظهر لون اخلفية جديد للوضع المظلم مع شريط جانبي تم تغييره، الهدف من هذا التحديث هو تقليل إجهاد العين في البيئات منخفضة الإضاءة وتحسين الجماليات تطبيق الدردشة، هذه الواجهة الجديدة لا تزال قيد التطوير وغير متاحة لعامة المستخدمين.

4. مشاركة التحديثات من الويب:

يتيح الإصدار التجريبي من واتساب ويب أيضا للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة أو الأستوري عبر إصدار المتصفح على الإنترنت، مما يسمح لمستخدمي الويب بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو والنصوص مباشرة مع حالتهم، مما يلبي متطلبات المستخدمين الذين يقضون قدرا كبيرا من الوقت في العمل أو تصفح الإنترنت على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وبمجرد تمكين تحديثات الحالة من خلال واتساب ويب، سيتمكن المستخدمين من مشاركة الحالات سواء النصية أو الوسائط بسهولة دون الحاجة إلى التبديل بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.