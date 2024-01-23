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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا تستجب لها.. تحذير عاجل من رسائل خبيثة تستهدف مستخدمي واتساب 

تطبيق واتساب WhatsApp 
تطبيق واتساب WhatsApp 

حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من انتشار رسائل خبيثة عبر تطبيق واتساب WhatsApp  تخدع المستخدمين بعروض عمل مزيفة حيث تسعى هذه العروض إلى اختراق بيانات المستخدمين الحساسة وأيضًا سرقة أموالهم. 

 

كشف جون كلارك، مدير المنتج في شركة TakePayments، عن هذا النوع من الاحتيال، وفقًا لتقرير من "ويلز اون لاين"، قائلًا "نشهد ارتفاعًا في المحتالين الذين يستخدمون منصات المراسلة، مثل Whatsapp، لتعميم عروض العمل المزيفة". 

 

وأضاف كلارك أن المحتالين سوف يطلبون معلومات حساسة كجزء من عملية التوظيف الخاصة بهم. وقد يشمل ذلك تاريخ ميلاد الشخص وعنوانه والمعلومات المالية الخاصة به، والتي يمكنهم بعد ذلك بيعها على الويب المظلم. 

 

وأكد كلارك أنهم يطلبون أيضًا تقديم طلب أو رسوم التدريب، مضيفًا أنه إذا قمت مؤخرًا بنشر سيرتك الذاتية على موقع عمل، فكن يقظًا بشكل خاص لعمليات احتيال التوظيف لأن المحتالين يستهدفون الباحثين عن عمل.

 

وشدد على أن المحتالون سيحجمون عن الكشف عن شركة التوظيف، وقد يرفض القائمون على التوظيف المزيفون الكشف عن الشركة التي يمثلونها أو يقومون بالتوظيف فيها، مشيرين إلى أنه سيتم توضيح ذلك بعد سداد الدفع. 

 

كما أن العروض تبدو مغرية لدرجة يصعب تصديقها، حيث سيجعل المحتالون الوظيفة تبدو مربحة للغاية لجذب الباحثين عن عمل إلى التقديم. 

 

 

 

واتساب WhatsApp اختراق بيانات المستخدمين رسائل خبيثة عروض عمل مزيفة احتيال

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