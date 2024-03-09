أخبار الفن| إصابة فيفي عبده بالإكتئاب .. مكان عزاء طارق الكاشف.. وفاة نجم مغربي شهير

إصابة فيفي عبده بالاكتئاب.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: وفاة المطرب المغربي عبده الشريف، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

توفى المطرب المغربي عبده الشريف داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، بعد تعرضه صباح اليوم لأزمة قلبية حادة.

قالت الفنانة فيفي عبده إنها أصبحت تنزعج من كثرة التدخل فى حياتها الشخصية، والسؤال دائمًا عن عدد زيجاتها.

وأضافت فيفي عبده فى تصريحات إذاعية، أنها لا تحب التدخل فى حياتها الخاصة لأنها لا تخص أحدًا، ولا تقبل بالأسئلة التى تخرج عن إطار عملها أو الأشياء التى تفتخر بها دائمًا.

روى الفنان صلاح عبدالله، ذكرياته مع مباريات القمة في سن الشباب، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع اكس، وذلك بمناسبة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الليلة.

كشف الدكتور يسري المناديلي الاستاذ بالمعهد العالي للسينما، عن موعد عزاء المخرج طارق الكاشف، الذي وافته المنية أمس الخميس.

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى، أمس الخميس، وكشف مواقف من حياتها الفنية والشخصية.

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، فيديو من كواليس تسجيل أغنية تتر المسلسل التي تقدمها الفنانة الكويتية نوال.

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، بفوز الأهلي ببطولة كأس مصر، على حساب نادي الزمالك، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة بالمملكة العربية السعودية.

تحدث الفنان طارق لطفي، عن كواليس تعاونه مع الفنان أحمد السقا، في مسلسل العتاولة المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة القمة، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة 8 مارس، وانتهت بفوز الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب نادي الزمالك.