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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| إصابة فيفي عبده بالإكتئاب .. مكان عزاء طارق الكاشف.. وفاة نجم مغربي شهير

أخبار الفن
أخبار الفن

إصابة فيفي عبده بالاكتئاب.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: وفاة المطرب المغربي عبده الشريف، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

 

وفاة فنان مغربي شهير إثر تعرضه لأزمة صحية

توفى المطرب المغربي عبده الشريف داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، بعد تعرضه صباح اليوم لأزمة قلبية حادة.

 

فيفي عبده تكشف عن إصابتها بالاكتئاب

قالت الفنانة فيفي عبده إنها أصبحت تنزعج من كثرة التدخل فى حياتها الشخصية، والسؤال دائمًا عن عدد زيجاتها.

وأضافت فيفي عبده فى تصريحات إذاعية، أنها لا تحب التدخل فى حياتها الخاصة لأنها لا تخص أحدًا، ولا تقبل بالأسئلة التى تخرج عن إطار عملها أو الأشياء التى تفتخر بها دائمًا.

 

افتكرت اللي عمري ما نسيته وبعيط .. صلاح عبدالله يروي ذكريات مباريات القمة

روى الفنان صلاح عبدالله، ذكرياته مع مباريات القمة في سن الشباب، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع اكس، وذلك بمناسبة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الليلة.

 

عزاء طارق الكاشف بمسجد الشرطة.. غدا

كشف الدكتور يسري المناديلي الاستاذ بالمعهد العالي للسينما، عن موعد عزاء المخرج طارق الكاشف، الذي وافته المنية أمس الخميس.

 

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى، أمس الخميس، وكشف مواقف من حياتها الفنية والشخصية.

 

نوال الكويتية تغني تتر صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، فيديو من كواليس تسجيل أغنية تتر المسلسل التي تقدمها الفنانة الكويتية نوال.

 

إليسا تحتفل بفوز الأهلي ببطولة كأس مصر

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، بفوز الأهلي ببطولة كأس مصر، على حساب نادي الزمالك، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة بالمملكة العربية السعودية.

 

طارق لطفي عن مسلسل العتاولة: ابني بيخاف مني .. وأحمد السقا أخويا

تحدث الفنان طارق لطفي، عن كواليس تعاونه مع الفنان أحمد السقا، في مسلسل العتاولة المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

 

النهارده قاضيتين.. أول تعليق من نبيل الحلفاوي على فوز الأهلي بكأس مصر

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة القمة، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة 8 مارس، وانتهت بفوز الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب نادي الزمالك.

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