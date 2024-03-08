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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نوال الكويتية تغني تتر صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

صدى البلد

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، فيديو من كواليس تسجيل أغنية تتر المسلسل التي تقدمها الفنانة الكويتية نوال.

تتر مسلسل صيد العقارب

أغنية تتر مسلسل صيد العقارب تحمل اسم كنا واحد واتقسمنا، من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أحمد إبراهيم.

تفاعل المتابعون مع الفيديو المنتشر وأشادوا بأداء وإحساس نوال الكويتية خلال تأديتها جزء من الأغنية في كوليس تسجيلها وجاءت التعليقات كالآتي: كلمات جميلة وصوت مميز ودافئ، الله الله على الصوت الدافئ اللي كله إحساس والكلمات المؤثرة، وغيرها من التعليقات.


وكان قد كشف الفنان أحمد ماهر لصدي البلد أنه يجسد شخصية والد غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب وهو  الوحيد من الصعيد في أحداث المسلسل، قائلا: "هينالنا بعض اللدغات من العقارب في المسلسل ولكن احنا جوهر العنصر المصري أبناء الصعيد".

وأضاف: أجواء المسلسل رائعة.. التوافق نعمة ربنا يوفق فيها ويكون في هذا التوافق والانسان يكون رايح اللوكشن وكأنه رايح لأهله وناسه وعزوته والمجموعة متحابة والفكرة اللي قائم عليها العمل جميلة".

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