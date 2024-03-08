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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة فنان مغربي شهير إثر تعرضه لأزمة صحية

صدى البلد

توفى المطرب المغربي عبدو شريف داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، بعد تعرضه صباح اليوم لأزمة قلبية حادة.

وكان من القرر أن يحيي المطرب الراحل عبدو شريف، مساء الجمعة، حفلا فنيا كبيرا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمسرح سينما ميغاراما بالعاصمة الاقتصادية، بعد فترة غياب.

عبدو شريف هو ابن شقيق عبد الوهاب أكومي أحد رواد المدرسة الكلاسيكية للموسيقى العربية، وتلميذ محمود السعدي العضو المؤسس للظاهرة الموسيقية الشعبية خلال سنوات السبعينات، الفرقتين الموسيقيتين “ناس الغيوان وجيل جلالة”.

وفي عام 1999 تمكن عبدو شريف من الغناء في دار الأوبرا المصرية أمام عدد كبير من الجمهور ، حيث لقب ب"العندليب الجديد"، إشارة إلى “العندليب الأسمر»”عبد الحليم حافظ.

وأشتهر المطرب عبدو شريف بتقديم أعمال طربية وإعادة إحياء أغاني خالدة للجيل القديم، أبرزها أعمال عبد الحليم حافظ وأم كثلوم وغيرهم.

المطرب شريف عبده وفاة شريف عبده العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ

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