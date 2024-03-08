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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عزاء طارق الكاشف بمسجد الشرطة.. غدا

طارق الكاشف
طارق الكاشف

كشف الدكتور يسري المناديلي الاستاذ بالمعهد العالي للسينما، عن موعد عزاء المخرج طارق الكاشف، الذي وافته المنية أمس الخميس. 

وكتب يسري المناديلي، في منشوره عبر فيسبوك: «عزاء الأستاذ / طارق الكاشف .. غدا السبت الموافق ٩ من مارس عقب صلاة المغرب بـ "مسجد الشرطة" شارع صلاح سالم بالقاعة العلوية.. الله يرحمك يا رجولة». 

 

المهن التمثيلية تنعى المخرج طارق الكاشف

ونعت نقابة المهن السينمائية المخرج الراحل طارق الكاشف والذى وافته المنية مساء أمس.

وكتبت النقابة من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:  يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي "صدق الله العظيم". 

 

ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المنتج الكبير والمخرج/ طارق الكاشف.

نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

أعلن أحمد الكاشف شقيق المخرج طارق الكاشف خبر وفاة شقيقه من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الكاشف: لله الأمر من قبل ومن بعد، إنا لله وإنا اليه راجعون، أخي المنتج والمخرج طارق الكاشف في ذمة الله".

 

شافكي المنيرى تنعى طارق الكاشف

فيما نعت الإعلامية شافكي المنيري المخرج الراحل من خلال صفحتها، وكتبت شافكي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: خبر حزين للاسف .. رحيل الاستاذ المبدع المنتج الكبير والمخرج طارق الكاشف.. الرقي كله والأخلاق والادب والجدعنة مع الذوق الراقي، عملت معه كثيرا ولسنوات وآخرها كان حتى ٢٠١٣ في محطة الأوربيت .. مبدع ودقيق في عمله .. في امان الله يا طارق ربنا يرحمك ويكرمك، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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