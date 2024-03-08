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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طارق لطفي عن مسلسل العتاولة: ابني بيخاف مني .. وأحمد السقا أخويا

طارق لطفي
طارق لطفي

تحدث الفنان طارق لطفي، عن كواليس تعاونه مع الفنان أحمد السقا، في مسلسل العتاولة المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024. 

قال طارق لطفي في تصريحات لقناة mbc مصر الفضائية، إنه حينما رشحه المخرج أحمد خالد موسى لمسلسل العتاولة، وأخبره بأن العمل بطولة أحمد السقا، جعله يوافق على الفور معربا عن حبه السقا وأنه أخ وصديق له. 

أضاف طارق لطفي، أن شكل شخصيته في مسلسل العتاولة توصل له مع المخرج أحمد خالد موسى،مشيرا إلى أن ابنه الصغير ياسين يخاف من شكل شخصيته التي يقدمها. 

 

مسلسل العتاولة

كشف الفنان طارق لطفي عن طبيعة الدور الذى يجسده فى مسلسل “العتاولة” الذى يشارك به في المارثوان الرمضاني القادم 2024.

قال طارق لطفي فى تصريحات لـ"et بالعربي "، إن طبيعة دوره مختلفة تماما وأن العمل مزيج ما بين الدراما والأكشن والطابع الإجتماعي .

وعن التعاون مع أحمد السقا، قال طارق لطفي: إنه سعيد بالتعاون مع الفنان أحمد السقا لأن تجمعهما صداقة قوية منذ سنوات .

معلقا: أنا وأحمد السقا عشرة عما ودخلنا بيوت بعض ومشوفناش من بعض غير كل خير، وسعيد ان احنا هنتعاون ٤ شهور تصوير.

وفى وقت لاحق، روج الفنان السقال مسلسل العتاولة، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024.

ونشر أحمد السقا صورة تجمعه بالفنان طارق لطفي من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشر معها صورة أخرى من أحداث فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، بطولة الفنان محمد هنيدي.

وعلق السقا عليها: حبينا نمسى عليكم ونقولكم اننا ولا بنخاف من الدنيا بحالهوعلق عليها ، قائلاً: حبينا نمسى عليكم و نقولكم اننا "ولا بنخاف مالدنيا بحالها" .

ومسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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